Наталья Гандурина покидает Forbes Russia

Заместитель генерального директора по коммерции Forbes Russia Наталья Гандурина покинула издание в связи со структурными изменениями в компании. Гендиректор Forbes Russia Эльмар Муртазаев отметил, что причина завершения сотрудничества — структурные изменения, связанные с реализацией новой стратегии развития Forbes:

Требования Трудового кодекса РФ и Закона о СМИ ограничивают возможность иностранных граждан занимать руководящие должности в средствах массовой информации. В связи с этим Наталье было предложено занять пост заместителя генерального директора по коммерции, от которого она отказалась. Ввиду этих обстоятельств мы были вынуждены завершить сотрудничество с Гандуриной.

Гандурина присоединилась к команде Forbes Russia в сентябре 2018 года после смены собственника издания, заняв позицию и. о. гендиректора. В декабре в связи с существующими правовыми нормами в сфере регулирования российских СМИ она перешла на позицию заместителя.

Сама Гандурина рассказала, что не была в курсе увольнения с занимаемой должности и не знает о его причинах.

Ранее новый владелец Forbes Russia Магомед Мусаев объявил о формировании Совета директоров издания.

В феврале Совет директоров, как ожидается, представит бизнес-план реализации стратегии развития издания на ближайшие два года.