Наталья Лосева назвала СМИ партнерами государства

Опыт работы СМИ в инновационных форматах крайне важен в реализации социальной повестки государства и решении острых социальных проблем, заявила заместитель главного редактора МИА «Россия сегодня» Наталья Лосева в рамках III Форума социальных инноваций регионов.

По ее словам, сегодня медиа присутствуют в этой сфере не только как институт, отвечающий за информационное сопровождение социальных инициатив и программ, но и как партнер в разрешении различных проблем и недоразумений:

СМИ выступают и как инструмент, медиатор взаимодействия общества и государства, и как точка проверки, как увеличительное стекло, мегафон. Журналисты находят драмы и трагедии простых людей и информируют об этом государственные институты, добиваясь, призывая, иногда даже нагнетая, если государство в лице отдельных чиновников и структур не слышит.

Как отметила Лосева, ряд уже существующих проектов, в том числе созданных МИА «Россия сегодня», демонстрирует эффективность работы СМИ в инновационных форматах, что особенно важно в социальной журналистике:

Когда аудитория становится тефлоновой, потому что слишком много информации, нечувствительной к чужой беде, перестает проникаться болью к проблеме маленького человека, именно инновационные жанры помогают пробиться к пользователю, помочь ему сопереживать и сочувствовать герою.

Так, например, VR-проекты агентства «Механика аутизма. Почему они так реагируют» и «Слепые в большом городе», получившие множество премий, включая международные, позволяют, по словам Лосевой, буквально почувствовать себя на месте человека с ограниченными возможностями, что кардинально меняет отношение аудитории к проблеме: