На Форуме журналистов в Сочи пройдет День национальных СМИ

10 октября на традиционном журналистском форуме «Вся Россия» в городе Сочи впервые пройдет День национальных СМИ и награждение победителей конкурса этнических средств массовой информации. В работе Дня примeт участие Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев и Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Лидер республики также даст пресс-конференцию на тему «Якутия — драйвер цифрового развития Дальнего Востока».

Организаторы мероприятия предполагают, что День национальных СМИ даст толчок развитию СМИ на языках народов России, которые находятся в нелегком положении. Между тем, значение национальных периодических изданий в сохранении родного языка, межнационального согласия очень велико и важно для государства.

Всего в конкурсе «Пять лучших этнических изданий России» приняли участие 69 газет и журналов из 19 регионов Российской Федерации на 20 языках.

Победителями всероссийского конкурса «Пять лучших этнических изданий России» стали:

• «Лучшая районная (муниципальная) газета»–общественно-политическая газета «Туймазинский вестник» (на татарском языке), Республика Башкортостан, г. Туймазы.

• «Лучшее детское издание»– ежемесячныйлитературно-художественный журнал для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Акбузат» (на башкирском языке), Республика Башкортостан.

• «Лучшая газета» – общественно-информационный еженедельник «Кыым» (на якутском языке), Республика Саха (Якутия).

• «Лучший журнал» – молодежный журнал «Инвожо» (на удмуртском языке), Республика Удмуртия.

• «Лучшее литературно-художественное издание»– литературный журнал «ТаванАтал» (на чувашском языке), Республика Чувашия.