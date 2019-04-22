Объявляем конкурс на лучшее освещение национального проекта «Демография»

ЖУРНАЛИСТ объявляет конкурс журналистских работ на лучшее освещение национального проекта «Демография».

Цель конкурса — привлечь внимание журналистов к освещению национального проекта «Демография», популяризовать опыт редакций и качественных журналистских материалов по данной теме.

Организатор и партнеры Конкурса: журнал «Журналист» при поддержке Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Номинации

В Конкурсе будут определены победители (I, II и III место) в трех номинациях:

• федеральный проект «Укрепление общественного здоровья»,

• федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»,

• федеральный проект «Старшее поколение».

Заявка

Для участия в конкурсе, нужно отправить заявку с пометкой «Конкурс» jrnlst@info.ru со следующими данными:

• ФИО, дата рождения, место работы и должность, контактный телефон и адрес эл. почты конкурсанта;

• информация о СМИ, в которой была публикация (наименование СМИ, тематика, территория распространения);

• сведения о направляемых на Конкурс материалах: название материала; дата выхода; ссылка на материал (при отсутствии ссылки на материал публикация прикладывается отдельным файлом в формате .pdf);

Участник может прислать на конкурс не более двух работ.

Сроки и контакты

Материалы на конкурс принимаются до 1 октября 2019 включительно.

Подведение итогов Конкурса состоится в ноябре 2019 года на Отраслевой конференции с участием общественных организаций и представителей органов государственной власти.

Положение о Конкурсе — здесь.

Если у вас возникли вопросы, пишите на нашу почту info@jrnlst.ru.