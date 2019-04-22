Объявляем конкурс на лучшее освещение национального проекта «Демография»

ЖУРНАЛИСТ объявляет конкурс журналистских работ на лучшее освещение национального проекта «Демография».
Цель конкурса — привлечь внимание журналистов к освещению национального проекта «Демография», популяризовать опыт редакций и качественных журналистских материалов по данной теме.
Организатор и партнеры Конкурса: журнал «Журналист» при поддержке Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Номинации
В Конкурсе будут определены победители (I, II и III место) в трех номинациях:
• федеральный проект «Укрепление общественного здоровья»,
• федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»,
• федеральный проект «Старшее поколение».
Заявка
Для участия в конкурсе, нужно отправить заявку с пометкой «Конкурс» jrnlst@info.ru со следующими данными:
• ФИО, дата рождения, место работы и должность, контактный телефон и адрес эл. почты конкурсанта;
• информация о СМИ, в которой была публикация (наименование СМИ, тематика, территория распространения);
• сведения о направляемых на Конкурс материалах: название материала; дата выхода; ссылка на материал (при отсутствии ссылки на материал публикация прикладывается отдельным файлом в формате .pdf);
Участник может прислать на конкурс не более двух работ.
Сроки и контакты
Материалы на конкурс принимаются до 1 октября 2019 включительно.
Подведение итогов Конкурса состоится в ноябре 2019 года на Отраслевой конференции с участием общественных организаций и представителей органов государственной власти.
Положение о Конкурсе — здесь.
Если у вас возникли вопросы, пишите на нашу почту info@jrnlst.ru.