Как работают с нацпроектами крупнейшие федеральные издания

Опыт «Аргументов и фактов», «Комсомольской правды» и «Московского комсомольца»
Разобраться в вопросах демографии, образования, здравоохранения, написать о сложном на понятном читателю языке, дать ему экспертную обратную связь — вот лишь несколько задач для СМИ, освещающих национальные проекты. Как справляются с ними крупнейшие федеральные издания, ЖУРНАЛИСТУ рассказали главный редактор «Аргументов и фактов» Игорь Черняк, специальный корреспондент «Комсомольской правды» Анна Добрюха и обозреватель социально-культурного направления «Московского комсомольца» Екатерина Пичугина.
— О каких национальных проектах рассказывает ваша газета? Какие темы вы поднимаете?
«АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ»
В своих публикациях мы касались национальных проектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Образование», «Жилье и городская среда». Но особое внимание досталось нацпроектам «Экология», «Здоровье» и «Демография». Если о первых трех рассказывалось в отдельных публикациях, хотя и достаточно объемных (статьи «Впереди дорожные работы», «Чтобы грели батареи», «Сколько стоит коммунальное хозяйство?» занимали по полосе еженедельника), то последние три мы освещаем регулярно. Они оформлены в виде спецпроектов, что позволило упорядочить работу от планирования до выпуска. Нацпроекту «Демография» посвящены целых два спецпроекта: «Старшее поколение» и «Семья».
Мы нацелились на самые разные темы, дающие возможность представить задачи нац проектов с разных сторон. В «Старшем поколении», к примеру, рассказываем о развитии системы долговременного ухода (что делает государство и что нужно знать родственникам человека, которому требуется такой уход) и программах здорового образа жизни, о возможностях переобучения и предпринимательства в зрелом возрасте, о технологических новинках для пожилых людей, о секретах долгой жизни известных актеров и просто о людях, которыми мы все должны гордиться.
Главная цель проекта «Семья» — пропаганда семейных ценностей. Поэтому наряду с информацией о государственной поддержке семей, материнском капитале и т. д. мы рассказываем о родителях, для которых семья не стала препятствием в работе и социальной жизни, публикуем советы докторов о здоровье детей и психологов об отношениях внутри семьи.
В каждом номере еженедельника темам этих двух спецпроектов отводится по полосе.
Помимо этого у нас выходят материалы о развитии сельской медицины и высокотехнологичной медицинской помощи, о сосудистых и перинатальных центрах, открытых в разных регионах страны.
Почему именно эти нацпроекты? Во-первых, это связано с характером издания: социальные темы особенно интересны нашим читателям, потому что из этого складывается их жизнь. И мы стараемся давать побольше информации, которая позволяет сориентироваться в быстро меняющихся социальных сферах.
Во-вторых, это отражает плотность наших партнерских связей с ведомствами. Хотя, наверное, связи с Минприроды, Минздравом, Минтруда, Минстроем потому и крепкие, что сфера интересов у нас общая.
«КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»
Мы освещаем несколько национальных проектов, в том числе «Здравоохранение». Это одна из самых важных тем для аудитории «Комсомолки». Наши журналисты пристально следят за изменениями, которые происходят в этой области.
Проект «Здравоохранение» нацелен на снижение показателей смертности населения от болезней системы кровообращения, от новообразований, в том числе злокачественных.
Мы уделяем много внимания теме профилактики и диспансеризации. Например, в одном из материалов подробно рассказали, в чем отличия профосмотра от диспансеризации и как изменились правила бесплатной диспансеризации для взрослых в нашей стране.
«МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ»
Мы пишем о здоровом питании в рамках нацпроекта «Демография». Существуют различные представления о здоровом питании, разные диеты, которые можно найти в интернете, но, к сожалению, эти данные научно не обоснованы. Мы же стараемся при учать аудиторию к здоровому питанию, основываясь на рекомендациях медиков.
Есть миллион тем о здоровом питании, и многие из них мы постоянно повторяем. Рассказываем, как похудеть перед отпуском, о современных пирамидах питания, системах питания, принятых в мире. Любопытно взглянуть на все с точки зрения российского потребителя — понять, насколько ему это близко. Например, в нашей стране много противников употреб ления молока во взрослом возрасте. Подобные вопросы мы и рассматриваем, показываем все «за» и «против».
— С какими форматами вы работаете? На какую аудиторию ориентируетесь?
«АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ»
Уже упомянутые проекты опираются на главный ресурс нашего издательского дома — еженедельник «Аргументы и факты», дубли его публикаций выходят также на сайте. А вот проект «Мусора. нет», который посвящен наиболее объемной части нацпроекта «Экология» — «мусорной реформе», изначально мультимедийный. В нем задействованы три наши площадки — еженедельник, сайт и пресс-центр «АиФ».
В марте на сайте открыта специальная рубрика «Мусора. нет». С одноименным названием в апреле вышло вложение в «АиФ» на восьми полосах. Публикуются и отдельные материалы внутри обычных номеров еженедельника. А в пресс-центре в апреле прошел круглый стол, на котором эксперты оценили итоги первых ста дней «мусорной реформы».
Комсомольская правда
Во всех спецпроектах задействованы разные ресурсы нашего медиа холдинга, и это обеспечивает проектам охват, разнообразие форматов и жанров: мы делаем тематические вкладки в газету, специальные разделы на сайте, лонгриды, конкурсы, тесты, опросы, вирусное видео в социальных сетях, интервью, репортажи, очерки, инфографику, путевые заметки, хроники, обзоры — все, чтобы публикации были не скучными и интересными для широкой аудитории.
В каждой вкладке мы рассказываем об идеологии проекта, приводим комментарии государственных деятелей и экспертов, даем памятки, советы. Некоторые вкладки рассчитаны на конкретную аудиторию — например, на пожилых людей или их родственников, которым важно знать, как ухаживать за родными. А во главе других вкладок — тема. Например, материнский капитал — кто и как его может потратить.
Мы всегда думаем, как человек может использовать нашу информацию в повседневной жизни.
Московский комсомолец
Наиболее востребованный формат в нашей теме — списки: «5 лучших продуктов для зубов», «10 способов сохранить зубы здоровыми до старости». Люди очень любят советы — именно такие тексты набирают на нашем сайте больше всего просмотров.
Еще очень популярна инфографика. Современная аудитория не любит читать большие материалы, поэтому мы стараемся не делать «простыни», а давать больше картинок, графики, подписей к фотографиям. Мы считаем, что текст должен быть емким и лаконичным, и делаем все для того, чтобы аудитория прочитывала его.
Наша газета ориентирована на массовую аудиторию, поэтому мы стараемся уделить внимание всем. Но у нас есть и отдельные полосы, посвященные, например, старшему поколению — так называемому «золотому возрасту». Там мы размещаем материалы, касающиеся здоровья пожилых людей, в том числе рекомендации по их питанию.
Также у нас есть материалы, которые посвящены семье и детям. Например, рекомендации по здоровому образу жизни для детей от младшего возраста до школьного. Отдельно мы рассказывали о малоежках (детях с плохим аппетитом. — ЖУРНАЛИСТ), грудном вскармливании — почему важно как можно дольше кормить детей таким образом. Все это мы делаем в рамках работы с национальными проектами.
А вот на спецполосу «Ешь здорово» мы пишем и для детей, и для взрослых.
— Кого вы привлекаете к работе над материалом? Как находите экспертов?
«АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ»
Мы еще в январе сформировали по нацпроектам план публикаций до конца 2019 года, определили ответственного редактора и авторов для каждой темы. В работе участвуют журналисты отделов «Общество», «Экономика», «Культура». О нацпроекте «Здоровье» часто рассказывает министр здравоохранения России Вероника Скворцова — она стала колумнистом «АиФ».
Плюс у нас 67 региональных редакций. Их журналисты участвуют в подготовке материалов для проектов «Старшее поколение», «Семья», «Мусора.нет». Мы стремимся показать, что происходит в глубинке, выполняются ли поставленные задачи — не по отчетам, а на деле. Если рассказываем о людях, то ищем героев очерков и зарисовок по всей стране.
Мы часто собираем факты с помощью региональных редакций. К примеру, материал «Впереди дорожные работы» получился эдаким результатом проверки народного контроля — в нем мы рассказали, сколько и каких дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» проложено уже в этот теплый сезон.
Комсомольская правда
Мы всегда берем комментарии только у ведущих экспертов, опираемся на международный опыт и самые свежие данные. Например, недавно в авторитетном журнале The Lancet вышло исследование, на основе которого мы сделали материал о пятнадцати вредных пищевых привычках.
Мы стараемся давать важную информацию из первых уст. Заместитель министра здравоохранения Олег Салагай рассказал нашим читателям, от каких факторов риска необходимо избавиться, чтобы продлить жизнь, ведущий кардиолог Сеченовского университета — как правильно снижать холестерин, главный онколог Минздрава — какие мифы существуют о раке.
Мы участвуем в различных мероприятиях — симпозиумах, конференциях, форумах. Там можно не только узнать о новых исследованиях, но и поговорить с экспертами. Нередко благодаря наработанным связям с научно-медицинским сообществом представитель «КП» оказывается единственным журналистом из России на таких мероприятиях. Это дает возможность давать нашим читателям эксклюзивную информацию.
Также мы обязательно отслеживаем основные события по нашим темам, особенно обсуждения, дискуссии с примерами из практики. Например, на III Форуме социальных инноваций регионов обсуждали, как формируется система долговременного ухода за людьми старшего возраста.
И непосредственно перед публикацией материалы отправляются на проверку компетентным экспертам. Они помогают провести фактчекинг. Конечно, к цензуре это никакого отношения не имеет.
«МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ»
Экспертов на рынке очень много. Мы постоянно ездим по медицинским симпозиумам, в том числе и европейским. Иногда нас возят в пресс-туры — на конгрессы диетологов, гепатологов, гастроэнтерологов, кардиологов. Так что найти интересных людей сейчас совсем не сложно. Большинство из них с охотой и оперативно дают комментарии.
— Как вы работаете с откликами читателей? Устраиваете ли интерактивы для аудитории?
«АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ»
Связь с аудиторией — это конек «АиФ». Наш еженедельник возник благодаря этому и все 45 лет следует взятому на старте курсу. У нас работает колл-центр, который принимает звонки от читателей. Они пишут и по электронной почте, причем не только на общий адрес редакции, но и персонально журналистам — их адреса публикуются рядом с подписями.
«КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»
Возможность оставлять отклики есть в конце любой статьи на сайте. Авторы-журналисты просматривают их. Наша главная задача, если говорить о нацпроектах, — найти конструктивные отклики.
Наиболее часто приходят вопросы по правовым темам — например, о правах пациентов на получение доступной и качественной медпомощи по полисам ОМС. К таким откликам мы нередко готовим ответы, комментарии экспертов и публикуем их как новый материал в продолжение темы.
«МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ»
С отзывами у нас работают специальные службы. Есть отдел писем, который собирает все читательские отклики, и специальный раздел отзывов на сайте. Раньше бумажные письма приходили буквально мешками, и мы работали с ними, находили темы. Но теперь общество цифровое, и большинство пишет на сайт или электронную почту.
Пишут о разном. Например, есть энтузиасты, которые изобретают методы оздоровления организма, системы питания, упражнений. Однажды нам написал парень с просьбой рассказать о его дедушке: 90-летний мужчина каждый день садится на шпагат.
Конечно, отвечать на все мы не можем, но выбираем самые интересные письма и даем обратную связь — пишем о них в газете.
— Какие публикации о национальных проектах стали самыми популярными? Как вы оцениваете уровень вовлеченности аудитории?
«АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ»
Наш колл-центр проводит опрос читателей после выхода каждого номера. На основании его результатов определяются рейтинги материалов. В топ-10 материалов номера попадали «Рекордсмен со скальпелем» (очерк о 97-летнем ветеране Великой Отечественной войны из Краснодарского края, который до сих пор работает хирургом, — «АиФ» № 23 от 05.06.19, проект «Старшее поколение»), «Как вылечить школьную «лень»?» (о накопленной к концу учебного года усталости у детей — «АиФ» № 21 от 22.05.19, проект «Семья»), «Отходы — в доходы?» (о первых результатах «мусорной реформы» — «АиФ» № 17 от 24.04.19, проект «Мусора. нет»), «Чтобы грели батареи» (о том, как реформируется жилищно-коммунальное хозяйство, — «АиФ», № 18-19 от 08.05.19, проект «Жилье и городская среда») и др.
Многие публикации спецпроектов, в которых даются практические советы (как оборудовать комнату для пожилого человека, какие гаджеты помогут ему чувствовать себя социально активным, нужно ли летом непременно вести детей к морю, как наладить контакт с ребенком трудного возраста, должна ли уменьшиться плата за жилищные услуги с появлением в платежке графы «за вывоз ТКО» и т. д.), читатели отметили как полезные.
«МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ»
Обычно мы оцениваем популярность материала по количеству просмотров, по тому, насколько тексты цепляются крупными поисковиками — «Яндексом», Google, «Рамблером», как часто выходят в топы.
«КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»
РОМАН КАРМАНОВ, заместитель генерального директора АО «ИД «Комсомольская правда»:
— С 2013 года издательский дом «Комсомольская правда» (сайт и газета) ежегодно занимает первые строки рейтингов «Медиалогии» по количеству публикаций в контексте «социальная ответственность». Можно сказать, что освещение данной темы является концепцией нынешней «Комсомолки» в ее бумажном и электронном форматах. Как говорят журналисты, «в любом материале обязательно должна быть пользуха». Информирование, просвещение, разъяснение — направления журналистики, которым в редакции всегда уделяется большое внимание. И, конечно, публикуется множество материалов по теме национальных проектов — основной программе развития общества и экономики России до 2024 года. По некоторым госпрограммам реализуются целевые информационные спецпроекты, число которых будет увеличиваться.
Читатели должны знать как об успехах, так и о пробуксовках госпрограмм на местах. «Комсомолка» имеет возможность получать фактуру из регионов, из первых уст благодаря своей обширной региональной сети.
Есть важное редакционное правило: если пишется о недоработках, то в материале обязательно должен присутствовать комментарий ответственной государственной структуры. Таким образом, удается представить проблему с разных точек зрения, избежать необъективности, проинформировать ведомство о сигнале из глубинки и инициировать решение конкретной проблемы.
Издательский дом «Комсомольская правда» имеет возможность задействовать в проекте несколько каналов коммуникации с аудиторией: газеты, радио, сайт, социальные сети и даже книги, и тем самым может как обеспечить грандиозный охват, так и таргетировать информацию на определенные целевые аудитории, регионы, социальные группы.
Закономерно, что издательский дом стал получателем господдержки от «Роспечати» на реализацию проектов по информационному сопровождению нацпроекта «Демография». Благодаря субсидиям реализуются три спецпроекта: «Старшее поколение», «Семья», «Здоровое питание». В рамках этих проектов большое внимание уделяется не только информации о государственных мерах по увеличению продолжительности жизни россиян, но и историям конкретных людей из разных уголков России, которые рожают детей, приветствуют здоровый образ жизни, активны и востребованы в преклонных годах.
С использованием субсидий Роспечати реализуются и социально значимые проекты, имеющие отношение к новым нацпроектам: «Экология касается каждого», «Я люблю науку» и «Доброволец». Названия говорят сами за себя, но стоит подробнее сказать о «Добровольце».
«Доброволец» существует больше года в печатном (тематические вкладки), интернет- (специальный раздел) и радио- (еженедельная программа) форматах. В проекте дается обширная информация о том, как каждый человек в стране может включаться в общественную жизнь и помогать другим через волонтерскую, благотворительную деятельность, социальное предпринимательство. Проект получил премию «Лучший социальный проект России-2019» в номинации «Социально-ответственные СМИ», множество грамот и благодарственных писем, в том числе от руководства Москвы, Общественной палаты Российской Федерации.
Тематика «Добровольца» пересекается с задачами нескольких нацпроектов, например, «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Образование» — в части воспитания социальной ответственности у молодежи.
Образование, как и здравоохранение, — важная тема для аудитории «Комсомолки». В ближайшее время начнется реализация спецпроекта в партнерстве с союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» — пятой части нацпроекта «Образование», которая обозначена как «повышение конкурентоспособности профессионального образования». Стартует спецпроект, касающийся обучения и переквалификации людей предпенсионного возраста.
По национальному проекту «Жилье и городская среда» реализуются два спецпроекта — «Обеспечение доступности жилья и ипотечного кредитования» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», где мы рассказываем об ипотеке и переселении из аварийного жилья.
В этом году «Комсомолка» приступает к трехлетнему спецпроекту по обеспечению безопасности дорожного движения, который напрямую связан с несколькими федеральными программами и нацпроектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги». При его реализации Департамент специальных проектов издательского дома выступит как коммуникационное агентство, привлекая в соисполнители другие СМИ.
Интересный специальный проект получается в партнерстве с Российским экспортным центром в поддержку нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Журналисты «Комсомольской правды» освещают изменения в экспортной политике в любимом читателями формате «испытано на себе». Они отправляются за рубеж и выясняют на месте, как обстоят дела с нашими товарами, беседуя с местными бизнесменами и политиками, и даже инспектируют полки супермаркетов. Были уже в Индии и Китае.