Как работают с нацпроектами крупнейшие федеральные издания

Главная цель проекта «Семья» — пропаганда семейных ценностей. Поэтому наряду с информацией о государственной поддержке семей, материнском капитале и т. д. мы рассказываем о родителях, для которых семья не стала препятствием в работе и социальной жизни, публикуем советы докторов о здоровье детей и психологов об отношениях внутри семьи.

В каждом номере еженедельника темам этих двух спецпроектов отводится по полосе.

Помимо этого у нас выходят материалы о развитии сельской медицины и высокотехнологичной медицинской помощи, о сосудистых и перинатальных центрах, открытых в разных регионах страны.

Почему именно эти нацпроекты? Во-первых, это связано с характером издания: социальные темы особенно интересны нашим читателям, потому что из этого складывается их жизнь. И мы стараемся давать побольше информации, которая позволяет сориентироваться в быстро меняющихся социальных сферах.

Во-вторых, это отражает плотность наших партнерских связей с ведомствами. Хотя, наверное, связи с Минприроды, Минздравом, Минтруда, Минстроем потому и крепкие, что сфера интересов у нас общая.