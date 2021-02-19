Зачем изучать нативную рекламу

Как показал опыт, нативную рекламу довольно сложно опознать среди всей массы редакционных материалов. Для многих наших коллег, принимавших участие в работе, понятие «нативка» было знакомым, но едва уловимым. У нас возник вопрос: зачем ее вообще изучать? На самом деле для брендов и СМИ аналитические данные о тенденциях развития нативной рекламы как инструмента продвижения сегодня могут представлять особый интерес.

АНАСТАСИЯ ДЮЖАРДЕН, контентмаркетолог геосервисов «Яндекса», соавтор исследования «Как читают медиа в России»:

«Во-первых, просто понимать, что происходит на рынке, — уже полезное знание. Исследований именно российских практически не делают, а вся информация достается из чатов и личных разговоров. Во-вторых, можно подглядеть, что там у конкурентов, сделать какие-то выводы и, может быть, найти новые точки роста».

В течение сентября две исследовательские команды от СПбГУ и МГУ под руководством «Лайфхакера» проводили мониторинг 35 сайтов русскоязычных медиа. В него вошли не только давно известные Meduza, The Village, Cosmopolitan, но и молодые издания, такие как The Bell, «Нет, это нормально» и другие. Каждый день мы просматривали публикации, вышедшие за последние 24 часа: выявляли рекламные материалы и проводили их анализ по восьми критериям, таким как товарная категория, формат материала, объем внимания к бренду в публикации и другим.

Основная сложность работы заключалась в поиске самой «нативки»: некоторые издания не использовали отметки для обозначения рекламных материалов, что часто наводило на сомнения. Кроме того, анализируя результаты, мы пришли к выводу, что исследование, проведенное только за один месяц, не дает нам возможности говорить о каких-то явных особенностях работы брендов и СМИ с нативной рекламой. Тем не менее, так как это было третье по счету исследование, нам удалось заметить некоторые тенденции.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ — ЛИДЕР ИНТЕГРАЦИЙ

За месяц наблюдения за сайтами и социальными сетями СМИ мы нашли 390 материалов, среди которых в 250 публикациях были упомянуты бренды — на 43% больше, чем в 2019 году. Интересным было и то, что они рекламируют. В топ-5 оказались услуги в сфере образования и трудоустройства (72 публикации), компьютерная техника и ПО (43 публикации), финансовые услуги (32 публикации), услуги в сфере развлечений (23 публикации) и массовых мероприятий (27 публикаций), что неожиданно во время пандемии. Например, читателям предлагали поучаствовать в очном российском «Тур де Франс» или присоединиться к международной онлайн-конференции по ВИЧ PROHIV 2020. О большинстве культурно-массовых событий бренды писали совместно со «Снобом» — одним из лидеров по публикациям нативной рекламы в этом году. По количеству рекламных размещений он уступил лишь «Лайфхакеру» и «Пикабу».