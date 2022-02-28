Рекламодатели любят спецпроекты

Пандемийная повестка осталась «за бортом», в приоритете форматы статей и спецпроектов, финансовые услуги доминируют на рынке: «Лайфхакер» подвел итоги четвертого ежегодного исследования рынка нативной рекламы в русскоязычных медиа.

В 2021 году «Лайфхакер» анализировал 35 сайтов в течение всего октября. В этот период волонтеры заходили на главные страницы сайтов из списка и фиксировали статьи с нативной рекламой, далее — наблюдали в течение последующих двух недель за динамикой просмотров и социальной активности. В исследовании был использован принцип кросс-валидации: одновременно рекламу фиксировали и анализировали две независимые группы. Сбор и обработка данных проводились силами студентов факультета журналистики МГУ и Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ.

Нативная реклама была замечена на 32 из 35 ресурсов (против 30 в 2020 году). Но размещений стало меньше: на этот раз 335 (против 390). Здесь стоит отметить, что в этом году наблюдение проводилось в октябре, а не в сентябре, — видимо, сезонность могла оказать влияние на результаты. В числе других немаловажных факторов — резкое сокращение партнерских материалов в издании Meduza, объявленном иностранным агентом. В этом году медиа выпустила 9 таких публикаций, что на 73,5% меньше, чем годом ранее.

В лидерах «нативки» остался сам «Лайфхакер» (выпустивший 67 материалов), далее идут Forbes (35) и VC (28). Интересно, что они потеснили прошлогодних лидеров: не только «иноагента» «Медузу», но и «Сноба» (21 размещение за октябрь), и «Пикабу» (12). Похоже, деловые и тематические медиа также набирают обороты («РБК Стиль», «Хабр» и N+1 опубликовали от 15 до 17 нативных материалов).

Форматы

Формат статьи сохраняет уверенное лидерство — 71,3% от общего числа материалов, при этом в сравнении с прошлым годом их присутствие сократилось. В то же время существенный рост (+137%) показал формат спецпроекта. Это почти 16% всех размещений. В тройке лидеров также остались тесты (6,3%). Количество подкастов несколько возросло (теперь их 2,7%), а вот в числе аутсайдеров оказались игры, карточки и видео.

«Исследование каждый год подкидывает нам пищу для размышлений. В прошлом году главной темой были подкасты, и я, честно признаться, ожидала, что тренд сохранится и формат сильно вырастет. Но вместо них рынок предпочел спецпроекты, и это тоже интересно. Значит, в 2022-м мы сможем увидеть много нового и классного в этом формате», — отметила директор по развитию «Лайфхакера» и соавтор исследования Мария Пчелкина.

Большинство изданий по-прежнему экспериментируют с форматами: всего десять медиа публиковало исключительно статьи. Однако в прошлом году таких СМИ было только шесть.

«Кажется, если вы еще не умеете, то в 2022-м точно пора учиться работать с короткими форматами для соцсетей. Это могут быть нативные и рекламные посты, сторис с игровыми механиками. В общем, все то, что вы уже делали раньше, только очень ограниченное по знакам», — добавила исследователь. Она также порекомендовала использовать растущий интерес к спецпроектам: «Это самый дорогой и сложный формат, так что если вы научитесь с ним работать — точно не останетесь без задач в следующем году».

Бренды

В 335 публикациях в этом году было задействовано 239 брендов. 31 бренд размещался сразу в нескольких изданиях. Все они были поделены на 48 товарных категорий. Неожиданно в «топе» оказались финансовые услуги (11,54%), следом идут «Массовые мероприятия» — 6,67%, «Компьютерная техника и ПО» — 6,41%. Лидер прошлых лет — «Услуги в системе образования и трудоустройства» — сдал позиции и оказался на четвертом месте (5,9% в этом октябре против 18,5% за 2020 год).

«Я удивлена популярностью категории «Финансовые услуги» — если так пойдет дальше, то авторы из этого сегмента будут очень востребованы в следующем году», — заметила Мария Пчелкина.

Оформление

В 71% случаев бренд присутствует в формате in article, в 12% — complex и в 3% — max. Большая часть публикаций (69%) идет в стандартной верстке издания.

«Рекламность»

В 48% публикаций текст полностью посвящен рекламодателю. В 37% материалов упоминание рекламодателя занимает не менее абзаца, в 14% текстов есть только единичное упоминание о нем. В сравнении с прошлым годом присутствие рекламодателя в материалах несколько возросло. Интересно, что при этом публикаций без ссылок на рекламодателя стало значительно больше: 7% против 1,54% в 2020 году, и этот тренд на сокращение ссылок сохраняется от года к году.

Отдельные параметры

В 2020 году был введен параметр «авторизация от ЛОМ», который подразумевает присутствие лидера общественного мнения в тексте. Число публикаций, где задействован ЛОМ, выросло на 10% и составило 21%.