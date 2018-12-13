Назначен главный редактор «Сибирского агентства новостей» sibnovosti.ru

Медиахолдинг «МКР-МЕДИА» сообщил о назначении Андрея Борисовича Лаврова главным редактором «Сибирского агентства новостей» sibnovosti.ru.

Более 15 лет Андрей Лавров работает в профессиональной журналистике. В 2002-2009 годах являлся официальным представителем ТАСС в Норвегии. С 2009 по 2011 год работал в МИА «Россия Сегодня» выпускающим редактором агентства РИА «Новости» и шеф-редактором телеканала Russia Today. В 2014 году начал работу в медиахолдинге «МКР-МЕДИА» в должности сменного шеф-редактора. За несколько лет работы в объединенной редакции «МКР-МЕДИА» создал эффективную команду, благодаря которой sibnovosti.ru стал одним из самых цитируемых СМИ в Сибирском регионе.

Андрей Лавров:

В 2019 году мы планируем представить совершенно новый портал, который будет гораздо удобней для пользователей, а также мы намерены расшить географию и больше не ограничиваться только тематикой Сибири, но и освещать события от Владивостока до Екатеринбурга. В рамках новой стратегии продвижения отдельное внимание уделено развитию информационного направления «Радио Сибирь».

«Сибирское агентство новостей» продолжит сотрудничать с международными компаниями и ведущими СМИ стран Евразийского союза, БРИКС и ОЧЭС.

Источник: пресс-служба «МКР-МЕДИА»