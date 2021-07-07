Назначена дата рассмотрения в суде дела Дудя о пропаганде наркотиков

Зюзинский районный суд Москвы назначил дату рассмотрения административного дела в отношении российского блогера Юрия Дудя о пропаганде наркотиков. Оно состоится 23 июля, судебное заседание начнется в 09:30, сообщает ТАСС.

Речь идет о двух видеоинтервью Дудя: с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном. Юрий Дудь обвиняется в пропаганде наркотических средств с использованием интернета.

Дело московская полиция завела в конце апреля, после проверки этих видеороликов. В ходе расследования были проведены официальные экспертизы, которые подтвердили факты пропаганды запрещенных веществ.

В июне Зюзинский суд не стал рассматривать это административное дело и вернул его в УМВД на доработку. 1 июля оно снова поступило в этот суд.