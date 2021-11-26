Названы имена победителей телепремии «ТЭФИ-Регион»

Финал XX юбилейного всероссийского телевизионного конкурса в нашем городе проходил впервые. В этом году на конкурс было подано более 600 работ, в финал вышли 54. Конкурс «ТЭФИ-Регион» проводится по 18 номинациям, которые делятся на два тематических направления: «Информационное телевещание» и «Просветительское и развлекательное телевещание».

Церемония награждения победителей прошла в Государственной капелле.

Победу в одной из номинаций одержал канал «Санкт-Петербург». А победителем в номинации «Просветительская программа» стал Юрий Зинчук, ведущий программы «Пульс города», проекта «Азбука петербуржца».

Победителем в первой номинации «Еженедельная информационно-аналитическая программа» престижной премии в области телевидения «ТЭФИ-регион» стала программа «Местное время. Воскресенье» из Самары. Проект «Большая засечная черта» телеканала «Первый Тульский» завоевал «ТЭФИ» в номинации «Просветительская программа». Программа «Утро в Петербурге» на телеканале «Санкт-Петербург» — обладатель «ТЭФИ-Регион» в номинации «Ежедневная утренняя информационно-развлекательная программа».

Программа «Включай», выходящая на канале «Первый Тульский», — обладатель «ТЭФИ-Регион» в номинации «Детская телепрограмма».

Оформление утренней телепрограммы «Раньше всех» Новосибирского областного телеканала признали лучшим в номинации «Телевизионный дизайн».

Нэлли Тоболкина, представляющая телекомпанию «Тюменское время», получила «ТЭФИ» в номинации «Режиссер телевизионной программы». Награда вручена за проект «Тайны Текутьева».

Обладателями «ТЭФИ» в номинации «Оператор телевизионной программы/фильма» стали Сергей Маценко и Сергей Гущин, представляющие ГТРК «Волгоград-ТРВ».

«Москва с точки зрения: курьер» — лауреат «ТЭФИ-Регион» как телевизионный документальный фильм.

«Несломленный» (Омск) — лауреат «ТЭФИ» в номинации «Телевизионный художественный фильм».

Всероссийский телемарафон «Мой космос» (Самара) признали победителем «ТЭФИ-Регион» в номинации «Телевидение и жизнь: специальный проект».

Андрей Копейкин из Омска с проектом «Интервью с Александром Бурковым» был признан победителем «ТЭФИ-Регион» в номинации «Лучший интервьюер».

А Кирилл Набутов стал обладателем специального приза «ТЭФИ» за личный вклад в развитие российского телевидения.