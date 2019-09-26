Названы основные нарушения, допускаемые печатными СМИ

В Калининграде в управление Роскомнадзора по Калининградской области прошел семинар для представителей печатных СМИ на тему: «Анализ нарушений, выявляемых при проведении мероприятий систематического наблюдения в отношении печатных СМИ».

В мероприятии, прошедшем в формате круглого стола, приняли участие главные редакторы печатных СМИ, издающихся в Калининграде и области.

В докладе представителя управления шла речь о наиболее распространенных нарушениях, выявляемых в ходе надзорных мероприятий в отношении печатных СМИ.

В 2019 году на первом месте по количеству выявленных нарушений оказались нарушения ст. 20 Закона о СМИ (несоответствие уставов редакций требованиям данной статьи), ст. 15 Закона о СМИ (невыход СМИ в свет более года), ст. 7 ФЗ №77 от 29.12.1994 г.«Об обязательном экземпляре документов» (неотправка или несвоевременная отправка обязательных экземпляров изданий в установленные структуры, в основном, в РГБ), ст. 27 Закона о СМИ (нарушения при объявлении выходных данных), ст. 11 Закона о СМИ (не уведомление регистрирующего органа в установленных законом случаях).