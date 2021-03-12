Названы победители международного фотоконкурса News Photo Awards. Overcoming COVID

Мар 12, 2021

Названы имена победителей международного фотоконкурса для профессиональных фотожурналистов News Photo Awards. Overcoming COVID, организованного агентством ТАСС. Церемония объявления авторов лучших фоторабот прошла в пресс-центре ТАСС 11 марта, в годовщину объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

Обладателем Гран-При конкурса и денежной премии в 10 тыс. долларов стал фотожурналист испанского информационного агентства EFE Agency Брайс Лоренцо Куто (Brais Lorenzo Couto) и его работа «День рождения».

В номинации «Лучшая фотография» победу одержал фотожурналист МИА «Россия Сегодня» (Sputnik) (Россия) Илья Питалёв с фотографией «Причастие».

В номинации «Лучшая серия фотографий» победителем стал репортер британского агентства новостей и медиаконтента South West News Service (SWNS) Адам Грэй (Adam Gray). Жюри признало лучшей серию сделанных им снимков под названием «В эпицентре ковида».

Призеры этих двух номинаций получили по 3 тыс. долларов каждый.

На церемонии также были названы обладатели специального приза «Особое мнение», учрежденного Министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Фотоальбом «Лавров. Эмоции» с дарственной надписью главы внешнеполитического ведомства России получили:

— фрилансер из Ливана Диего Ибарра Санчез (Diego Ibarra Sánchez) за работу «Финикийский коллапс: COVID и кризис в Ливане»;

— фрилансер из США Джош Эдельсон (Josh Edelson) за снимок «Оставайтесь в кругах»;

— фотокорреспондент МИА «Россия сегодня», Sputnik Илья Питалев и его работа из серии репортажных снимков «Противостояние»;

— Фотожурналист из китайского информационное агентство «Синьхуа» Тао Лянг и его работа «Поцелуй».

В церемонии объявления победителей конкурса News Photo Awards. Overcoming COVID приняли участие заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации — пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, главный редактор МИА «Россия сегодня», телеканала Russia Today и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев, руководитель редакции фотоинформации ТАСС Григорий Дукор, члены жюри фотоконкурса, представляющие ведущие мировые СМИ – Associated Press, Reuters, AFP, Kyodo News, ANSA, PA Media, NOOR и др.

«Фотожурналисты наряду с врачами одними из первых оказались на передовой борьбы с пандемией. И именно их глазами люди по всему миру наблюдали за тем, как шла и продолжает идти эта борьба на улицах опустевших городов, в «красных зонах» больниц, в лабораториях, где производят вакцины. Работа фотокорреспондентов в период пандемии – это настоящий профессиональный подвиг. Уверен, что 2020 год на многие десятилетия сохранится в памяти человечества, в том числе и благодаря фотографиям, которые были представлены на конкурсе News Photo Awards. Overcoming COVID», – заявил генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.

Председатель жюри конкурса, руководитель редакции фотоинформации ТАСС Григорий Дукор в свою очередь поблагодарил членов международного жюри фотоконкурса за профессиональный подход к работе. «Я рад, что мне посчастливилось работать в команде профессионалов, представляющих ведущие мировые СМИ – Associated Press, Reuters, AFP, Xinhua, Yonhap, Kyodo News, Anadolou, ANSA, PA Media, NOOR», – сказал он.  По его словам, «авторы работ, представленных на конкурсе, стремились показать надежду, единение и сплоченность людей в тяжелых условиях пандемии. В этом и есть задача фотожурналистики – показать историю такой, какая она есть, без фотошопа и приукрашиваний».

«Для меня критерии отбора лучших снимков очень просты: это выражение эмоций и совершенство языка фотографии, – сказал член жюри конкурса, старший репортер, заместитель директора отдела фотоновостей информационного агентства «Синьхуа» Лань Хунгуан. – Я считаю, что эти критерии были реализованы во многих работах. Однако есть еще два момента, который я как судья фотоконкурса считаю особенно важными: какие позитивные ценности транслирует тот или иной снимок и несет ли он духовное богатство, которое помогает в борьбе человечества с болезнью. Перед лицом этой великой катастрофы у нас общая судьба. И для меня большее значение имеют те снимки, которые могут дать людям надежду и силу, нежели те, которые подчеркивают человеческое отчаяние и демонстрируют нашу общую уязвимость. Снимки должны оставаться лучшими воспоминанием о нашей общей борьбе – это мой главный критерий при выборе победителей».

Международный фотоконкурс для профессиональных фотожурналистов News Photo Awards. Overcoming COVID стартовал 5 октября 2020 г. Он был посвящен преодолению пандемии коронавируса и призван отметить важность работы фотожурналистов, проявивших профессиональный героизм во время эпидемии COVID-19.

На конкурс было прислано около 4000 снимков от фотожурналистов из 84 стран мира. Среди лидеров по числу работ – Китай, Индия, Малайзия, Иран, Россия, Италия, Турция, США.

Конкурс News Photo Awards. Overcoming COVID реализован при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который по поручению Президента Российской Федерации финансирует производство и занимается продвижением вакцины «Спутник V» за рубежом.

Источник: ТАСС
 
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