Названы победители Всероссийского конкурса журналистов «Имя ей – женщина!» – 2022

23 марта в Союзе женщин России состоялось награждение победителей и лауреатов Всероссийского конкурса журналистов «Имя ей – женщина!» – 2022.

Оценка конкурсных работ проходила по 7 номинациям: «Женщина и ее дело», «Много – не мало», «Хозяйки села», «Нет предела совершенству», «Всегда в форме», «Преодоление», «В будни и праздники».

В этом году поступило 1123 работы из 75 регионов России.

Наибольшее количество работ было в номинациях: «Женщина и ее дело», «Нет предела совершенству» и «Хозяйки села». Героини присланных на конкурс материалов – женщины разных профессий, где они добились больших успехов. Но немало было и работ о женщинах, с так называемыми, «неженскими» профессиями.

От редакции «Журналиста» главный редактор Любовь Петрова вручила Победителям конкурса в номинации «Нет предела совершенству» Ксении Аксеновой, Ирине Фоос, Анастасии Щербаковой дополнительный приз – Сертификат годовой подписки на журнал «Журналист».