Названы победители XVII сезона Национальной литературной премии «Большая книга»

8 декабря 2022 года на торжественной церемонии в Доме Пашкова Российской государственной библиотеки были названы имена лауреатов XVII сезона Национальной литературной премии «Большая книга».
Из 303 работ, выдвинутых на соискание премии в начале года, в длинный список вошли 49 произведений. Из них совет экспертов отобрал произведения 10 авторов. Литературная академия, в составе которой в этом сезоне 105 человек — определила победителей XVII сезона:
Первое место: Павел Басинский «Подлинная история Анны Карениной»;
Второе место: Алексей Варламов «Имя Розанова»;
Третье место: Сергей Беляков «Парижские мальчики в сталинской Москве».
На церемонии «Большой книги» были вручены призы победителям читательского голосования, которое проходило на платформе LiveLib при поддержке ЛитРес, лидера электронных и аудиокниг в России и странах СНГ. Народное голосование XVII сезона Национальной литературной премии «Большая книга» завершилось 1 декабря 2022 года. Своих фаворитов выбрали 5 526 человек со всей России.
На первом месте — «Эшелон на Самарканд» Гузели Яхиной;
На втором месте — «Подлинная история Анны Карениной» Павла Басинского;
На третьем месте — «Каждые сто лет» Анны Матвеевой.
Источник: пресс-служба Национальной литературной премии «Большая книга»