Названы победители XVII сезона Национальной литературной премии «Большая книга»

8 декабря 2022 года на торжественной церемонии в Доме Пашкова Российской государственной библиотеки были названы имена лауреатов XVII сезона Национальной литературной премии «Большая книга».

Из 303 работ, выдвинутых на соискание премии в начале года, в длинный список вошли 49 произведений. Из них совет экспертов отобрал произведения 10 авторов. Литературная академия, в составе которой в этом сезоне 105 человек — определила победителей XVII сезона:

Первое место: Павел Басинский «Подлинная история Анны Карениной»;

Второе место: Алексей Варламов «Имя Розанова»;

Третье место: Сергей Беляков «Парижские мальчики в сталинской Москве».

На церемонии «Большой книги» были вручены призы победителям читательского голосования, которое проходило на платформе LiveLib при поддержке ЛитРес, лидера электронных и аудиокниг в России и странах СНГ. Народное голосование XVII сезона Национальной литературной премии «Большая книга» завершилось 1 декабря 2022 года. Своих фаворитов выбрали 5 526 человек со всей России.

На первом месте — «Эшелон на Самарканд» Гузели Яхиной;

На втором месте — «Подлинная история Анны Карениной» Павла Басинского;

На третьем месте — «Каждые сто лет» Анны Матвеевой.