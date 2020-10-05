Называли «мамой». Работники липецкой «Роспечати» о Валентине Полуказаковой

Когда газетам и журналам предрекали верную смерть, а киоски безжалостно выкорчёвывали с улиц российских городов, она верила – печатное слово выживет и делала всё, чтобы так и было. Имя Валентины Полуказаковой хорошо знакомо нескольким поколениям липчан. СМИ называли её «хранительницей печатного слова», а коллеги и сотни работников липецкой «Роспечати» — «мамой».

Передел рынка

Валентина Полуказакова из тех, про кого говорят: «Сделала себя сама». У неё не было ни то что блата, порой даже денег на жизнь. Жизнь вообще не особо её баловала. Отец — кадровый военный - погиб на фронте. У матери она осталась единственная опора и поддержка.

«Валентина никогда работы не боялась, - рассказывает её близкая подруга и коллега Александра Камынина. – Могла одна весь огород прополоть или крышу перекрыть. Жизнь всему заставила научиться».

Потом она окончила Всесоюзный техникум связи и устроилась сельским почтальоном. Надев на плечо увесистую сумку, разносила корреспонденцию жителям Добринского района. Сначала пешком, потом на велосипеде, а позже - на мопеде. Молодого активного почтальона быстро приметили и назначили начальником Тербунского районного узла связи. Ей было всего 24 года. А через четыре с половиной года Валентину забрали в областной центр - главным инженером Липецкого почтамта.

«Она всю работу знала изнутри, вникала во все мелочи, - продолжает Александра Камынина. – Поэтому обмануть её было невозможно».

В 1982 года Полуказакова возглавила Липецкое областное агентство «Союзпечать», впоследствии «Роспечать». «Наследство» ей досталось, прямо скажем, незавидное - деревянные киоски, которым уже было по тридцать лет. А тут 1990-е - кризис, приватизация, борьба за сферы информационного влияния. И «Союзпечать» оказалась в самой гуще событий. Как-то в одном из интервью Валентина Полуказакова признавалась, что за отказ новой «демократической» власти уничтожить тираж местной газеты ей сутки пришлось провести под арестом.

«У нас забрали подписку и десять лучших киосков, - вспоминает главный бухгалтер ООО «Р.О.С.Печать» Наталия Слепокурова. – Не оставили ничего, даже машины. Работники вздыхали: «Хоть в подоле газеты носи»».

Во многих регионах сеть газетных киосков оказалась практически уничтожена. Дамоклов меч навис и над липецкими распространителями.

Пресса к чаю

Однако липецкая «Роспечать» вышла из кризиса не только без потерь, но даже и с прибылью. Сеть точек розничной продажи газет и журналов выросла со 103 до 176 киосков. Штат сотрудников увеличился в два раза – почти до 400 человек. Как - удивлялись коллеги из других регионов и ехали в Липецк перенимать уникальный опыт.

«За 28 лет ни разу с момента приватизации мы не получали дивиденды. Всё, что зарабатывало предприятие, до последней копеечки вкладывали в развитие, ничего себе, всё – в производство, - рассказывает Наталия Ивановна. – Поэтому уже скоро мы и старые деревянные ларьки заменили на новые металлические, и машины купили, сейчас уже у нас целый автопарк».

Журналисты не раз спрашивали Валентину Полуказакову о секрете её личного успеха. На это она отвечала всегда так: «Если человек работает в этом бизнесе, то он просто обязан по-настоящему уважать печатное слово, отстаивать и пропагандировать его на всех уровнях. Надо предлагать читателям качественную и современную печатную продукцию. Доступность для жителей, удобный график и самая ранняя доставка свежей прессы - то, что помогло удержаться «Роспечати» на плаву в непростые времена».

Её советы актуальны и сегодня.

Коллеги вспоминают случай, как несколько лет назад в администрацию написал письмо ветеран войны из Усмани, он сетовал на то, что вынужден проезжать шесть остановок, чтобы купить газету, и просил поставить киоск ближе к дому, так как хочет получать свежую прессу к утреннему чаю.

«С экономической точки зрения нам это было невыгодно, но Валентина Ефимовна сказала: хочет дедушка киоск – поставим, заработаем где-нибудь в другом месте», - рассказывает начальник отдела кадров ООО «Р.О.С.Печать» Светлана Дрепина.

И зарабатывали. Одних только налогов платили в бюджет более 90 млн руб. При этом Полуказакова всегда говорила, что без поддержки, заинтересованности власти «Роспечати» не выжить. А зачастую именно она решает – казнить или миловать. Для киосков в Липецкой области установили льготную аренду: 12 руб. за кв.м. Также предприятие ежегодно получало из регионального бюджета три миллиона рублей на компенсацию затрат по доставке газет в районы.

Киоск – это храм культуры

Очередной кризис настиг печатную прессу в начале двухтысячных. «Интернет убьёт газеты», - предрёк в апреле 2005 года американский медиамагнат Руперт Мёрдок. К счастью, его пророчество не сбылось. Но чтобы выжить, распространители начали торговать всем подряд: едой, напитками, табаком.

«Нам тоже предлагали, но Валентина Ефимовна была категорична: киоск – это храм культуры, - говорит начальник производственно-коммерческой службы «Роспечати» Ольга Щеглова. – Поэтому сопутствующих товаров (замена газет на продукты в последние годы - прямо-таки бич некоторых регионов) у нас всегда было мало, и в основном это канцелярия, книги, детские игрушки».

Глава «Роспечати» трепетно подбирала и кадры. Поэтому большая часть киоскёров - педагоги, вышедшие на пенсию по выслуге лет, которые относятся к своей новой работе как к продолжению профессии - они не просто продают товар, а продвигают культуру чтения.

«Она знала каждого по именам, могла просто так заехать и спросить: «Девочки, как у вас дела? Не нужно ли чего?», - рассказывает киоскёр Светлана Сивакова. – Тем, кто её не знал, она казалась строгой. На самом деле она была требовательным руководителем, но при этом очень душевным, добрым человеком. Наверное, в ней сочеталось всё – и строгость, и доброта, и чуткость, и простота - никогда в ней не было какой-то напыщенности, снобизма. Между собой мы называли её «мама», и она, действительно, была нам как мама».

«Она жила работой, - говорит Наталия Слепокурова. - Приходила раньше всех – ещё семи не было, и уходила уже поздно вечером. И всегда каждое утро начинала со свежей прессы».

« Очень любила читать, читала много и с большим интересом, особенно газеты, - добавляет Александра Камынина. - Часто ездила в командировки. Следила за всеми переменами на рынке и старалась поспевать за новинками. Постоянно чему-то училась, а мы учились у неё - работать и любить свою профессию, отдаваясь ей полностью».

Будто осиротели

По словам коллег, за сильным волевым характером пряталась чуткая добрая душа - Валентина Полуказакова не могла пройти мимо чужой беды.

«Она занималась благотворительностью – помогала детдому, церкви, больнице, - говорит Александра Анатольевна. - Если горе случалось в семье кого-то из сотрудников, она находила средства, чтобы помочь».

Наверное, потому что как никто другой знала, как тяжело терять близких. Валентина Ефимовна похоронила мужа, трех дочерей, а смерть последней так и не смогла пережить. Потеря родного человека сильно её подкосила.

«Последние дни она жаловалась на сердце, я уговаривала её вызвать «скорую», но она и слушать ничего не желала, уж такая она была – думала больше о других, чем о себе», - говорит Александра Анатольевна.

Шестого сентября Валентины Ефимовны не стало. Она ушла из жизни тихо - во сне.

«Мы как будто вмиг осиротели, - признаётся Ольга Щеглова. – Для нас это большая, невосполнимая утрата, в неё даже сейчас трудно поверить».

Валентина Полуказакова, действительно, была легендой – человеком, который создал одну из самых успешных киосковых сетей в России, воспитал сотни профессиональных кадров. Она внесла огромный вклад в развитие медиасферы. Она ушла, но дело её будет жить. Липчане не останутся без свежей прессы.