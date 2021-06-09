Не стало старейшего журналиста ТАСС Игоря Векслера

Вчера не стало журналиста ТАСС Игоря Векслера. Старейший журналист ТАСС умер в возрасте 83 лет. Как сообщила его дочь Ксения Юхананова, причиной смерти стал COVID-19.

Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов сказал, что с именем Игоря Векслера связана целая эпоха работы агентства, где журналист работал почти 60 лет: «Всю свою жизнь он посвятил освещению культурной жизни страны, рассказывая о ее ключевых событиях и тенденциях. Энциклопедически образованный и бесконечно талантливый человек, профессиональный журналист, прекрасный рассказчик, он умел расположить к себе самых сложных собеседников. О героях своих публикаций, в числе которых были выдающиеся музыканты, писатели и артисты, он мог рассказывать часами».

Игорь Векслер родился 20 августа 1937 года. Он проработал в ТАСС почти 60 лет, начиная с 1964 года. Помимо этого, журналиста публиковали во всех во всех ведущих газетах страны. Он дружил со многими деятелями культуры – Мстиславом Ростроповичем, Евгенией Светлановой, Родионом Щедриным, Ираклией Андрониковой, Андреем Вознесенским. Игорь Векслер также бывал в горячих точках, передавал репортажи из США, Франции, Германии и других стран.