Не знать свою аудиторию — смертельно дорого

Наши жизни подробно описаны, все предпочтения кропотливо собраны в список, отсортированы по полу, возрасту, месту проживания, привязаны к определенным сегментам и загружены в интернет. Любой рекламодатель может купить несколько секунд вашего времени, чтобы рассказать о своем продукте. Это то, о чем мечтали компании всего мира долгое время. Это то, к чему стремились журналисты… Или нет?

При уровне цифровизации нашей жизни и технологичности современной рекламы в принципе остается только удивляться тому, как мало медиа сегодня знают о своей аудитории. Причин этому много: лень, тщеславие, некомпетентность, отсутствие ресурсов и времени. Много причин и много оправданий, но суть проблемы заключается в том, что отсутствие четких знаний о своей аудитории обнуляет все остальные наши действия.

Без знаний об аудитории все, что мы делаем, — бессмысленно. Если медиа — это дом, то описанная, сегментированная ЦА — это его фундамент. Исходя из знаний об аудитории, мы утверждаем требования к контенту, персоналу, выбираем форматы и способы упаковки, доставки контента. Только хорошо зная свою аудиторию, можно ее эффективно монетизировать.

Но даже если редакция изучает свою аудиторию и фиксирует знания о ней, очень часто журналисты обращают внимание только на единичные показатели. Особенно если мы говорим про интернет-аналитику. Чаще всего это либо просмотры страниц, либо уникальные пользователи. То есть показатели охвата. Судя по международным медиаконференциям, основные темы которых я отслеживаю уже десять лет, интерес издателей всего мира переместился от метрик охвата сначала к метрикам вовлечения, а теперь и вовсе — к метрикам лояльности.

Охват сам по себе может ничего не значить, если «охваченные» пользователи не реагируют на контент (не вовлекаются) и не конвертируются в постоянных читателей и зрителей (лояльность). А учитывая, что тема платного контента в интернете становится ключевой для издателей из США, Европы, Азии, именно удержание и возвращаемость готовых платить людей определяет то, насколько медиа успешны уже сейчас или будут успешны в ближайшем будущем.

Но и вовлечение все еще не менее релевантно. В эпоху накруток трафика, покупки ботов и прочих серых методов раздувания аудитории продвинутые рекламодатели обращают внимание на очевидные действия, которые могут делать только живые пользователи. Осмысленные комментарии, содержательные репосты, личные сообщения в адрес издания через соцсети и по почте — все это признаки того, что аудитория не только механически «охватывается», но и готова платить редакции как минимум своим вниманием.

Аудитория современных медиа неоднородна и распределена по разным платформам. Наши читатели «размазаны» по сервисам, соцсетям и мессенджерам, но это не превращает их в отщепенцев, если они продолжают взаимодействовать с нашим брендом на всех этих платформах. Этот простой факт неожиданно оказался сложным для осмысления и принятия многими редакциями.

Заблуждающаяся редакция считает аудиторию только на одной, «основной», по ее мнению, площадке — чаще всего на сайте. Вот есть у нас сайт — будем говорить про посетителей сайта и напрочь забывать про группы в соцсетях. Но все они — лайкнувшие страницу, подписавшиеся на пуш-уведомления и e-mail-рассылку, вступившие в группу — все они ваша аудитория. Да, они реагируют по-разному, потребляют разный контент в разных форматах и сильно отличаются друг от друга по «соцдему», но в этом и прелесть мультиплатформенного подхода.