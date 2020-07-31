Что делать, если ваш ресурс атаковали киберзадиры?

Сдохни, мразь: как интернет стал питательной средой для ненависти и как с ней бороться

Как устроена психология хейтеров, каким образом их используют в маркетинге и политике и какие существуют способы противостояния киберненависти — подробный ликбез о явлении сетевого хейта.

«Что за говно слушает эта быдлота?» Как медиа работать с комментариями

Если вы оставляете для своих читателей возможность комментировать редакционные материалы, негатива избежать не удастся. Но в первую очередь негатив дает вашему изданию охваты и повышает вовлеченность аудитории. Рассказываем о видах комментариев и ключевых стратегиях СМИ по работе с ними.

Комментарии в интернете: убрать нельзя оставить

Юрист Центра защиты прав СМИ Светлана Кузеванова рассказывает, какую реальную ответственность несет редакция за виртуальный негатив читателей.

Как отвечать на неприятные комментарии в соцсетях

Эксперт Нетологии объясняет, как грамотно реагировать на жалобы и негативные комментарии, чтобы сохранить репутацию бренда и никого не оскорбить в ответ.

Как отвечать на негатив в соцсетях

5 советов от Конструкторского бюро о том, как общаться с подписчиками и тактично отвечать на негативные комментарии.