Неизвестный мужчина напал на журналистку в центре Калуги

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нападение
Июн 7, 2019

В центре Калуги избили журналистку регионального филиала ВГТРК Ольгу Белоусову. Сообщается, что 5 июня неизвестный мужчина следовал за ней до пересечения улиц Чижевского и Московской, а затем набросился на журналистку и начал избивать ее, выкрикивая оскорбления. Отмечается, что никто из прохожих не вступился за девушку.

Белоусова обратилась с заявлением в полицию. По факту случившегося сотрудники правоохранительных органов проводят необходимые мероприятия.

Журналистка обратилась с заявлением в полицию. Возможно, личность преступника будет установлена по камерам видеофиксации.

Источник: ГТРК Калуга
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