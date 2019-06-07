Неизвестный мужчина напал на журналистку в центре Калуги

В центре Калуги избили журналистку регионального филиала ВГТРК Ольгу Белоусову. Сообщается, что 5 июня неизвестный мужчина следовал за ней до пересечения улиц Чижевского и Московской, а затем набросился на журналистку и начал избивать ее, выкрикивая оскорбления. Отмечается, что никто из прохожих не вступился за девушку.

Белоусова обратилась с заявлением в полицию. По факту случившегося сотрудники правоохранительных органов проводят необходимые мероприятия.

Журналистка обратилась с заявлением в полицию. Возможно, личность преступника будет установлена по камерам видеофиксации.