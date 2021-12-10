Николай Некрасов — журналист и издатель

Классик русской литературы, высказавшийся о крепостничестве как о трагедии, «крестьянский» поэт, певец народа — Николай Алексеевич Некрасов был еще и журналистом и издателем.

Первый журналистский опыт юный Некрасов получил в начале 1840-х. И к журналистике его привела не столько любовь к перу, сколько непростое материальное положение. Некрасов начинает писать небольшие статьи для «Литературной газеты», чтобы заработать себе на проживание. Вскоре его имя становится известным в Петербурге.

Он был вхож в редакции всех петербургских журналов и известен как способный критик, писавший отзывы и рецензии о театральных пьесах и книгах. Николай становится одним из лучших сотрудников в изданиях «Литературная газета» и «Пантеон русского и всех европейских театров». Он творит во всех жанрах, интригует читателей и главного редактора, пишет под собственным именем, под псевдонимами: Феоклист Онуфрич Боб, Белопяткин и иногда остается анонимный.

Вскоре Николай Некрасов начинает писать в «Отечественных записках», где показывает владение языком тонкого юмора и иронии в рубрике «Литературные и журнальные заметки» В. Г. Белинского.

Белинский утверждал, что оценил Некрасова как журналиста гораздо раньше, чем как поэта. Виссарион Григорьевич отмечал, что среди всех «канцелярских и журнальных» рабов Некрасов с рождения уже впитал дух «второй древнейшей профессии» и научился «говорить» на всех жанрах журналистского ремесла.

Востребованность Некрасова как журналиста набирала обороты. Издания мечтали о таком сотруднике. Так Николай Алексеевич оказался в еще одной литературно-критической газете «Русский инвалид». Именно в этот период Некрасов решает, что ему вполне по силам самостоятельная редакционно-издательская работа. В течение 1843 года он издает два выпуска сатирических «Статеек в стихах, без картинок».

В своих рецензиях, статьях и фельетонах Николай Алексеевич все больше начинает защищать творчество Лермонтова, Герцена и молодого Тургенева.

В 1845 году Некрасов оставляет «Литературную газету» и бросает все силы на создание альманаха «Физиология Петербурга», который становится одним из первых коллективных изданий. Там печатались Тургенев и Белинский. Помимо этого, Некрасов собрал и издал небольшой сатирический альманах «Первое апреля», доступный по цене и содержанию любому русскому читателю. Кроме самого Некрасова, участие в этом издании приняли Достоевский, Григорович, Панаев.

«СОВРЕМЕННИК»

Николай Алексеевич решается заключить договор об аренде журнала «Современник», основанного еще А. С. Пушкиным, но после его смерти потерявшем интерес читателя.

Обладая абсолютным литературным вкусом, Некрасов безошибочно предугадывал читательское восприятие готовящихся публикаций. Он чувствовал и знал психологию подписчика. Ему удалось вернуть легендарность пушкинскому «Современнику».

В течение долгих лет «Современник» Некрасова — солидный «литературный, ученый и политический» журнал — выходил с цветными картинками, вещал о новых веяниях моды прямиком из Парижа.

Заслуга Некрасова заключается и в привлечении к литературе новых талантов, которые благодаря «Современнику» открыли для себя путь в большой литературный мир. Тургенев печатал в «Современнике» свои знаменитые «Записки охотника», благодаря изданию читатель узнал о таланте Островского, Салтыкова-Щедрина и Толстого. При этом Николай Алексеевич каждый раз выступал в роли не только редактора журнала, но и автора многих статей и рецензий.

28 мая 1866 года «Современник» закрывается личным распоряжением императора Александра II. Для Некрасова это стало болезненным событием. Николай начинает искать новые пути к редакторской деятельности.



«ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЗАПИСКИ»

Именно «Отечественные записки» стали той самой новой дорогой к журналистской деятельности. Под управлением Некрасова к изданию вновь пришла слава передового общественно-политического и литературного журнала. За первый год своего редакторства Некрасов поднял тираж в 4 раза — до 8 000 подписчиков. А на момент смерти Николая Алексеевича в 1878 году было уже 20 000 подписчиков

Хитрость и остроумие Некрасова позволяли ему придумывать способы обхождения карательной цензуры. И при этом за всю редакторскую деятельность Николая Алексеевича издание не получило ни одного предупреждения!

В течение тридцати лет великий Николай Алексеевич стоял на страже журналистского мира. Вернул к жизни и величию любимые издания читателей того времени. Открыл миру таланты многих писателей и поэтов и оставил свой след в журналистике.