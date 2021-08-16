Немецкие СМИ призвали власти спасти сотрудничавших с ними афганцев

Ряд немецких СМИ обратились к канцлеру Германии Ангеле Меркель и МИД Германии с призывом помочь сотрудничавшими с ними афганистанским журналистам, организовав специальную программу для получения виз. C обращением к властям Германии выступили Spiegel, NTV, DPA и Deutsche Welle.

Поводом для обращения стало ухудшение обстановки на территории Афганистана в связи с захватом власти террористической организацией «Талибан» (запрещена в РФ) и рядом убийств журналистов в Афганистане за последние недели. Авторы отмечают, что число подобных убийств может возрасти и жизни их коллег под угрозой.

В письме упоминаются и другие письма, которые писали в США и в Великобритании, и власти США пошли навстречу просьбам СМИ. Немецкие журналисты ожидают такой же реакции от властей Германии.