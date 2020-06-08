Немецкий издательский дом Bauer Media Group ушел из России, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакса». Информацию об этом изданию также подтвердил гендиректор Bauer Media Group в России Алексей Иванов.

По данным «СПАРК-Интерфакса», 3 июня в результате новой сделки 99,9% российской Bauer Media Group перешли в собственность ООО «Эйм-медиа» и ее структур.

В 2015 г., после вступления в силу закона об ограничении иностранного капитала в СМИ, немецкий медиахолдинг сократил свою долю в российском ООО «Бауэр медиа групп» до 20%. Другие 80% стали в равных долях принадлежать пяти топ-менеджерам российского подразделения. В частности, владельцами долей стали исполнительный директор Муза Монамс, издатель Александр Иоффе, главный редактор журнала «Звезды и советы» Елена Прядко, заместитель гендиректора дистрибуторской компании ТДС Светлана Якушевич и главный редактор развлекательных изданий Алишер Халилов.

Сейчас 60% ООО «Эйм-медиа» принадлежит Алексею Иванову, а 40% ‒ Музе Монамс. Сумму сделки Иванов «Коммерсанту» не назвал, отметив, что источником стали «некредитные деньги». По его словам, издательский дом будет переименован, но сможет использовать имя Bauer Media Group до 2021 г. В немецкой Bauer Media Group не стали комментировать данную информацию.