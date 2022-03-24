Лена Аверьянова: «Не аудитория формирует повестку издания, а издание формирует аудиторию»

ЖУРНАЛИСТ поговорил с Леной Аверьяновой, главной редакторкой медиа о родительстве «Нет, это нормально» (НЭН) о том, для чего новым медиа нужна новая этика. Издание начало работу в декабре 2016 года, создано бывшими сотрудниками старой команды «Ленты.ру». Средняя ежемесячная аудитория сайта — миллион пользователей, в соцсетях — три миллиона.

— Что такое новая этика — как вы понимаете этот концепт?

— Мне кажется, что это весьма условное понятие — ничего нового в запросе на гуманную парадигму общения, на высвечивание дискриминации, на показ социальных несправедливостей и системных угнетений нет. Просто, наверное, сейчас это артикулировалось, сформировалось, и наконец-то вылезло в формате социального запроса. А мы, как общество, видимо решили назвать это «новой этикой», потому что «старая», очевидно, отпала: когда мы по умолчанию могли использовать какое-то предубеждение и считать себя лучше других и считали это социальной нормой — теперь эта норма меняется, на нее появился реальный запрос и желание ее как-то подсветить, поэтому мы и назвали это «новой этикой». На самом деле ничего реально нового в ней нет.

— Однако в нашей стране о ней заговорили совсем недавно. Почему так?

— У нас выросло поколение, которое родилось при нынешней власти. Моей сестре 22 года, она ничего другого не видела. Запрос на изменения вполне естественен. Когда изменения происходят плавно — они довольно долго существуют в истории, ведь люди принимают их постепенно, при этом сейчас они приходят весьма неравномерно, во многом из-за развития технологий.

Плюс, все стало доступнее — если раньше знания можно было приобрести, только будучи исключительно образованным, интеллигентным человеком, сейчас о новой этике можно узнать, не прилагая к этому особых усилий, не ходя в библиотеку, просто сделать два клика и получить информацию, которую тебе хочется.

Почему этика появилась именно сейчас — я думаю, что все это время мы просто были заняты чем-то другим. Были какие-то свои дела, свои проблемы, и мы тоже рассматривали их как часть только того контекста, который происходит в нашей стране. Я, например, выросла с четким ощущением того, что ничего в мире не происходит — все происходит только в нашей стране, а там все какое-то дикое, перекати поле. Все, что происходит плохое, — это там, а у нас только хорошее. Конечно, когда ты впитываешь эту культуру таким образом, когда это прорывается сюда — оно приходит большим потоком, поэтому сейчас так резво и резко «накрыло».

— Как вы в НЭН отражаете новую этику в своей редакционной политике? Есть какие-то правила, нормы?

— Маленькое медиа, инди-проект (а я считаю наши проекты небольшими в масштабах крупных общественно-политических СМИ) может себе позволить работать на грани с активизмом и чуть заходить за рамки просто информирования, заниматься просвещением, продвижением новых норм и даже где-то насаждением.

Я убеждена, что не аудитория формирует повестку издания, а издание формирует аудиторию. Медиа как составная часть массовой культуры все-таки больше влияют на аудиторию, чем наоборот. Мы не только отражаем мнение людей, мы его еще пытаемся объяснить — почему это мнение вот такое, почему оно сейчас так формулируется и что вообще мы этим всем хотим сказать.