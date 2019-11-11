Михаилу Ненашеву — 90 лет

К журналистике Ненашев себя не готовил, учился на историческом факультете, потом был на партийной работе, писал диссертацию. Газета ворвалась в его жизнь случайно, но перевернула все. Он не знал, как делается газета, как она набирается, верстается. Но он к тому времени хорошо знал, что такое жизнь, и это определило все. У него была манера работать с ручечкой и с газетной полосой, которая только что пришла из типографии. Это было глубокое проникновение в суть того, кто и что написал, как одно стыкуется с другим. Коллеги по газете тогда прозвали его «редактор читатель», «главный читатель». Позднее они поняли, что это стиль главного редактора. Главный редактор, который оценивает номер газеты, которая завтра выйдет, с точки зрения того, как его воспримет читатель.

Потом Михаил Ненашев был назначен председателем Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. В разные годы он руководил Государственным комитетом СССР по телевидению и радиовещанию, был министром печати и информации СССР. В 2006-м он создал кафедру периодической печати в Московском государственном университете печати. Сегодня Михаил Федорович заведует кафедрой журналистики и массовых коммуникаций в Московском политехническом университете.

На своих занятиях он учит студентов той журналистике, которая истончается сегодня, но, по его мнению, обязательно вернется. Потому что сами по себе технологии без человека не могут ответить на важные вопросы жизни и приблизить нас к более гуманному обществу. А журналистика соучастия, качественная и ответственная — в определенной степени — может.

Он учит студентов главным вещам, которые необходимы журналисту. Во-первых, искренности: нужно писать правду, нужно говорить правду. Второе — это любить читателя, слушателя, зрителя. Не относиться к нему свысока. Не считать, что люди глупее журналистов. Ставка на внимание и на доверие аудитории. И наконец, третье. Он учит мощнейшей самоотдаче, потому что убежден в том, что успех любого печатного издания, как и телевидения, радиостанции, достигается тогда, когда коллектив редакции живет идеей: сделать СМИ, в котором работаешь, еще лучше. Служение профессии продолжается у Ненашева на занятиях у бакалавров и магистров.

Михаил Федорович, так держать!

Фильм «Пункт назначения — журналистика» был снят к 80-летию со дня рождения Михаила Федоровича Ненашева.

О том, кто такой Михаил Ненашев, журналисты старшего поколения знают хорошо: доктор исторических наук, профессор, основатель кафедры периодической печати Московского полиграфического университета, автор многочисленных книг и статей. Но с экрана предстает другой Ненашев, мало знакомый, которого нынешние молодые практически не знают: главный редактор газеты «Советская Россия», председатель Государственного комитета по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, председатель Гостелерадио СССР, первый министр информации и печати СССР. В фильме идет разговор о журналистике, которая стала судьбой как для самого Михаила Ненашева, так и для его многочисленных соратников, многие из которых приняли участия в этом фильме: Генрих Боровик Всеволод Богданов, Владимир Мамонтов, Николай Михайлов, Павел Гутионтов, Борис Киршин, Михаил Федотов и другие.