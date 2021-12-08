Михаил Ненашев: «Мы хотели изменить страну и себя в этой стране»

6 декабря на ярмарке интеллектуальной литературы Non/fiction № 23 состоялась презентация книги воспоминаний о профессоре Михаиле Федоровиче Ненашеве (1929–2019). Книга была подготовлена его коллегами по работе в редакции газеты «Советская Россия» и сотрудниками Московского политехнического университета в рамках Международной научно-практической конференции «Ненашевские чтения».

Книгу представляли Н. Н. Михайлов, Л. М. Семина, Е. Л. Хохлогорская, Е. В. Перевалова. Коллеги М. Ф Ненашева говорили о его уникальности и огромном профессионализме как человека и редактора, которому в жизни довелось быть главным: главным редактором самой главной газеты страны, председателем Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, председателем Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию, министром печати и информации СССР, заведующим кафедрой журналистики.

Николай Михайлов, доктор философских наук, лауреат премий Союза журналистов СССР, Союза журналистов России, «Золотое перо России», член редколлегии газеты «Советская Россия»

Замечательную книжку подготовил и издал Московский Политех, потому что почти весь жизненный путь Михаила Федоровича в этой книжке отражен. Сегодня мне хотелось бы сказать несколько слов, может быть, о самом счастливом периоде его жизни, когда он работал в газете «Советская Россия». Во всяком случае Михаил Федорович сам так об этом говорил. И я ему всецело верю, потому что все, кто работал в этой газете под его руководством, тоже говорят, что это были самые счастливые годы жизни.

Оглядываясь на жизненный путь Михаила Федоровича, сегодня многие бы сказали, что он сделал головокружительную карьеру. Мальчишка из далекого уральского села стал кандидатом и членом ЦК КПСС, министром печати, главным редактором центральной газеты, председателем Гостелерадио СССР, доктором наук, профессором.

Действительно, блестящая карьера, но я бы не сказал, что она была уникальна, потому что почти все советское руководство прошло примерно такой же путь, рабоче-крестьянский.

Человек, который формировался в ту эпоху и был государственным или партийным деятелем, очень часто не мог распоряжаться собой. Он работал там, куда его посылали. Вот так и Михаила Федоровича назначили быть главным редактором. Можно сказать, «бросили» на редакторство центральной газеты в 1978 году. До этого времени он ни часа не работал в прессе. И вот что удивительно, не работая ни одного часа в журналистике, он за несколько лет, буквально за считаные годы, превратил заурядное, никому не интересное газетное издание в самую лучшую, самую смелую, самую честную газету в стране.

Как это ему удалось? А удалось потому, что он посмотрел на газету глазами читателя, каким, собственно, и был сам, и понял, что пора отказываться от того, что тяжелым грузом лежало на тогдашней партийно-советской печати: от пропагандистской трескотни, от откровенного вранья, от ханжеского морализаторства, от всего того, что не внушало доверия читателям. «Советская Россия» стала поистине народной газетой, каждый год в газету приходило больше 200 тысяч писем. Сегодня эта цифра кажется просто фантастической, потому что функция у современной газеты информационная, а Михаил Федорович видел в газете доверительного собеседника.

Я назвал свою статью в книге воспоминаний: «Он хотел изменить мир, страну». Фраза из моего интервью с М. Ф. Ненашевым, которую я оборвал в заголовке статьи. Он мне тогда сказал: «Мы хотели изменить страну и себя в этой стране». Сейчас я очень жалею, что не продолжил эту фразу в названии своей статьи, потому что она очень дорогого стоит. Изменить страну мечтал каждый гражданственно мыслящий человек. Собственно, все, кто был озабочен судьбами отечества, хотели изменений. Но признаться в том, что, думая об общественных переменах, хочешь изменить себя в этой стране мог только очень честный и мужественный человек. Михаил Федорович это сказал. И мы тоже очень хотели изменить себя под его руководством. Он был не только редактором газеты, он редактировал нашу жизнь, всех кто работал и жил вместе с ним. И за это ему неизгладимая память.

Людмила Семина, журналист, историк советской печати, член-корреспондент Международной академии информации, спецкор «Советской России»

Михаил Федорович Ненашев — это человек редкой породы. Он вырос в уральском селе в учительской среде. Здоровая нравственная закалка стала основой его порядочности, честности, открытости, прямолинейности, искренности. Любая мысль, которую он высказывал, опиралась на громадный опыт и знания. Интересный факт. Он в 1953 году защитил кандидатскую диссертацию, которая была посвящена диалектике развития общества. Получается, что он еще при Сталине думал как ученый о необходимости общественных изменений. Многие журналисты, которые приходили в «Советскую Россию», довольно скоро обнаруживали свою несовместимость с его диалектической программой и расставались с газетой.

Михаил Федорович по своей природе был очень веселым человеком, внутренне веселым, немножко ехидным даже. Мог пройтись язвительно по какому-то халтурщику, некоторые на него даже обижались, но постоянно на него обижаться было невозможно. Кто бы ни приходил к Михаилу Федоровичу, в одно мгновение чувствовал себя равным ему. Он умел создать ситуацию равновеликости себя со своим собеседником.

Екатерина Хохлогорская, креативный директор Московского политехнического университета

Создать кафедру журналистики в Московском университете печати Михаила Федоровича уговаривали несколько лет. Потому что найти более непререкаемого авторитета, чем он, в журналистской среде было сложно или вообще невозможно. Кроме того, открытие кафедры было в интересах развития университета и рассматривалось как логическое продолжение специальностей, связанных со СМИ. И уговорили: в феврале 2005 года была открыта кафедра периодической печати, которую позже переименовали в кафедру журналистки и массовых коммуникаций. А после кончины Михаила Федоровича полтора года назад этой кафедре присвоили имя профессора М. Ф. Ненашева.

К своему огромному счастью, я оказалась одним из первых работников, принятых на кафедру периодической печати. Тогда я даже не могла себе представить, что впереди у меня будет целых 15 лет работы с Михаилом Федоровичем, который задавал нам очень правильные ориентиры и всячески способствовал нашей самореализации. Он стремился к развитию всех, с кем работал.

Елена Перевалова, кандидат филологических наук, доцент, зав. кафедрой журналистики и массовых коммуникаций имени М. Ф. Ненашева Московского политехнического университета

На кафедру Михаил Федорович пришел и согласился ее возглавить, потому что хотел подготовить поколение журналистов, которому предстояло работать уже в другой стране и, как оказалось, в другой журналистике. Сегодня наша профессия очень сильно изменилась. Она совсем не та, какой была при Михаиле Федоровиче. Вместе с тем за 15 лет своего руководства он смог заложить основы, которые и сегодня определяют развитие нашей кафедры, ее гуманитарное наполнение. А это очень важно особенно сегодня, когда главенствуют технологии, когда во главу угла ставится цифровая среда. Он говорил, что тому, как писать, можно научиться, сложнее со смыслами: что писать и о чем писать. Очень не хватает Михаила Федоровича, не хватает совета опытного, мужественного и искреннего человека. Книга воспоминаний о М. Ф. Ненашеве — эта знак благодарной памяти ему от очень многих его коллег, друзей, которым в разные годы посчастливилось с ним работать.

Присутствуя на презентации книги воспоминаний о М. Ф. Ненашеве, с которым мне тоже довелось вместе работать, я подумала о том, что уходит время уникальных личностей и уникальных изданий. Новое время требует зачастую от людей лояльности и личной преданности, но не делу, а отдельным лицам, которые, как правило, ни для кого не могут быть ни примером, ни ориентиром.

Есть у журналиста Дмитрия Соколова-Митрича в материале «Спасти сироту Сережу» фраза: «Вот таким должен быть классный руководитель, чтобы мы жили в другой России». По-моему, она замечательным образом подходит к тому, что сделал Михаил Федорович Ненашев, как жил и во что верил.