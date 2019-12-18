Прощание с Михаилом Ненашевым

На церемонии закрытия «Артдокфеста» 12 декабря, за три дня до ухода из жизни Михаила Ненашева, состоялся показ фильма Сергея Лозницы «Государственные похороны». На основе архивных материалов автор показал, как похороны Сталина стали апофеозом его культа личности. Смотришь фильм и понимаешь, что официальные траурные речи, полные фраз-уродов, могли родиться только в несвободной стране.

«Михаил Ненашев — человек государственный, и похороны тоже будут государственные», — услышала я в ответ на вопрос о церемонии прощания. Но «государственных похорон», к счастью, не случилось. Похоронили Михаила Ненашева негромко, но торжественно. Прежде всего как человека, а потом уже как государственного деятеля, которому в жизни довелось быть главным: главным редактором самой главной газеты страны, председателем Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, председателем Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию, министром печати и информации СССР, заведующим кафедрой журналистики.

На церемонии прощания звучало много воспоминаний, благодарных и далеко не дежурных речей коллег, друзей, соратников, студентов. Все выступления были искренними, но предсказуемыми, потому что Михаила Федоровича уже при жизни называли патриархом. И вот под занавес церемонии прощания прозвучало выступление, которое открыло Ненашева с неожиданной стороны.

Оказалось, что преподавание он считал самым счастливым временем своей жизни, потому что именно в университетской аудитории он обрел для себя личную свободу. «Я снова занимаюсь тем, к чему готовил себя с юности».

Вопрос личной свободы был для достигшего высот власти Ненашева вопросом важным и чрезвычайно актуальным. Поэтому, обретя личную свободу для себя, он стоял на страже свободы для других: коллег, студентов, начинающих журналистов. Есть у Дмитрия Соколова-Митрича в материале «Спасти сироту Сережу» фраза: «Вот таким должен быть классный руководитель, чтобы мы жили в другой России». По-моему, она замечательным образом подходит к тому, что сделал Михаил Федорович Ненашев, как жил и во что верил.