Ушел из жизни патриарх отечественной журналистики Михаил Ненашев

В ночь на воскресенье на 91-м году жизни скончался журналист, публицист и государственный деятель Михаил Ненашев.

10 ноября патриарху отечественной журналистики исполнилось 90 лет. До последних дней активно занимался подготовкой журналистских кадров, вопросами теории и практики журналистики, издательского дела в современных условиях, участвовал в различных отраслевых мероприятиях.

Михаил Ненашев был главным редактором легендарной «Советской России» конца 70-х - середины 80-х. После он руководил Госкомитетом по телевидению и радиовещанию СССР, был министром печати и членом ЦК КПСС.

Фильм «Пункт назначения — журналистика» был снят к 80-летию со дня рождения Михаила Федоровича Ненашева.