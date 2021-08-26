Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правовые лакуны (непонятные места) в законе о СМИ-иноагентах будут устранять. Об этом он сообщил на брифинге.

«Мы действительно знаем, что были даны соответствующие разъяснения Минюстом и мы знаем, что за дальнейшими разъяснениями туда будут обращаться руководители СМИ, они уже такое намерение декларировали. Это абсолютно нормальный правильный рабочий процесс», — сказал пресс-секретарь.

Дмитрий Песков также добавил, что при необходимости вопросы о непонятных местах в законе о СМИ-иноагентах будут ставиться на встрече с президентом России Владимиром Путиным.