«Непонятные места» в законе о СМИ-иноагентах будут устранять

Авг 26, 2021

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правовые лакуны (непонятные места) в законе о СМИ-иноагентах будут устранять. Об этом он сообщил на брифинге. 

«Мы действительно знаем, что были даны соответствующие разъяснения Минюстом и мы знаем, что за дальнейшими разъяснениями туда будут обращаться руководители СМИ, они уже такое намерение декларировали. Это абсолютно нормальный правильный рабочий процесс», — сказал пресс-секретарь. 

Дмитрий Песков также добавил, что при необходимости вопросы о непонятных местах в законе о СМИ-иноагентах будут ставиться на встрече с президентом России Владимиром Путиным. 

Источник: «Эхо Москвы»

 

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