Стриминговый сервис Netflix будет выпускать собственный печатный журнал. Рабочее название — Wide, предполагаемый объем — 100 страниц, пишет Bloomberg.

Журнал будет публиковать программу передач, интервью, материалы о тех, кто стоит за созданием продуктов Netflix. Таким образом сервис будет информировать аудиторию о своих проектах. Netflix начал нанимать для издания авторов и фотографов, в команду уже вошла бывший редактор Vanity Fair Криста Смит.

Первый выпуск запланирован на июнь этого года. Он должен выйти в преддверии церемонии награждения «Эмми». Распространять издание Netflix будет на своих мероприятиях.

Цели данного проекта — повышение узнаваемости бренда среди пользователей, а также продвижение своего контента.

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