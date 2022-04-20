Netflix потерял 700 тысяч подписчиков из-за ухода из России

Компания Netflix планирует создать более дешевую версию своего стримингового сервиса с рекламными вставками из-за уменьшения количества платных подписчиков.

В квартальной отчетности, опубликованной во вторник, Netflix объявил о потере 200 тыс. платных клиентов в начале 2022 года, несмотря на позитивный прогноз в 2,5 млн пользователей с платной подпиской. «Приостановка работы нашего сервиса в России и сворачивание всех российских платных программ оказали влияние на чистый прирост по платным услугам в размере минус 700 тыс., без учета этого влияния чистый прирост по платным услугам составил 500 тыс.», — говорилось в документе. Основной причиной столь значительной потери в клиентской базе компания назвала снижение количества пользователей, приобретающих платную подписку на услуги сервиса, и отметила, что это наблюдается «во всех регионах». На фоне этих сообщений акции Netflix упали на 25,7% на предторгах.