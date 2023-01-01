Язык программирования собеседников

Чтобы ваше интервью прошло идеально, нужно быстро наладить контакт с собеседником. Благодаря нейролингвистическому программированию можно легко найти подход к герою, создать доверительную атмосферу и сделать беседу приятной для обеих сторон. Рассказываем о том, как быстро настроиться с собеседником на одну волну.

Нейролингвистическое программирование — универсальный подход к общению, который помогает быстро расположить человека к себе. НЛП относится к области прикладной психологии, в основе которой — убеждение о том, что между языком и шаблонами нашего поведения существует связь. Впервые об НЛП заговорили в 1970 году лингвист Джон Гриндер и психолог Ричард Бендлер.

Разговор на одном языке

Знакомство с нейролингвистическим программированием лучше начинать с репрезентативной системы — индивидуальной системы восприятия человека. Каждый из нас анализирует информацию, опираясь на органы чувств. Некоторым легче получать знания с помощью зрения — это люди-визуалы. Другие лучше понимают новости на слух — это аудиалы. Третьи, кинестетики, — особенно чувствительные натуры, им необходимо погрузиться в контекст беседы, чтобы правильно воспринимать информацию.

Чтобы понять, с каким человеком предстоит провести интервью, можно:

• посмотреть его публичные выступления (если они есть);

• изучить социальные сети и на основе этого определить, какие слова герой чаще всего использует. Для визуалов характерно употребление выражений: «я вижу, что», «точка зрения», «достаточно яркий пример». Обращайте внимание на слова, которые характеризуют внешний вид предмета. Визуалы используют такую лексику чаще всего. Аудиалы часто используют конструкции: «послушайте», «звучит правдиво», «громко о себе заявил». От кинестетиков часто можно услышать: «ощущается, что…», «я чувствую, что…». То есть кинестетики больше замкнуты на собственные ощущения, свое восприятие происходящего.

Следите не только за словами, но и движениями собеседника. Исследование, описанное в книге «НЛП. Практическое руководство по достижению желаемых результатов» Джозефа О’Коннора, подтверждает: можно по глазам определить, каким каналом восприятия пользуется собеседник. Если глаза смотря наверх — это визуальное восприятие, вниз — кинестетическое, просто уходят в сторону по горизонтали — аудиальное.

Во время беседы стоить использовать те слова, которые близки собеседнику, иначе до человека не получится «достучаться». Если собеседник произносит «я это ощущаю», то продолжать диалог с позиции аудиала или визуала будет неэффективно.

Язык программирования

В НЛП существуют специальные техники, которые помогают улучшить диалог.

Техника «Калибровка»

Калибровка — это умение замечать изменения в поведении собеседника. По мнению Майкла Холла, соавтора учебника «НЛП полный курс освоения базовых приемов», с помощью слов мы воспринимаем всего 7% информации. Остальные 93% мы считываем из невербальной коммуникации. Тон, интонация, эмоции, жесты говорят намного громче слов.

Задача интервьюера — замечать самые незначительные изменения в настроении собеседника. Мы должны оценивать, насколько комфортно проходит общение. Если оппонент отвернул от вас голову, опустил взгляд — это признак смущения, собеседнику неприятен вопрос. В таком случае стоит мягко поменять тему беседы. Иными словами калибровка — внимательное наблюдение за поведением человека. При помощи этой техники можно понять чувства героя независимо от того, что он говорит.

Техника «Отзеркаливание»

Об этой технике подробно пишет Николай Козлов в книге практической психологии «Как относиться к себе и к людям». Чтобы расположить к себе гостя, стоит повторить его позу и мимику, постараться подстроиться под его интонацию.

Важно, чтобы дублирование было естественным. Если отзеркаливание слишком заметное, собеседник воспримет это как насмешку или даже издевательство. При аккуратном копировании человек ничего не заподозрит, но чувствует связь с вами. Например, если интервьюируемый поправил волосы, и вы через некоторое время повторили этот жест. Техника эффективна, ведь работает на подсознательном уровне.

Техника «Установление эмоционального рапорта»

Во время разговора важно не только слушать, но и «настраиваться» на собеседника. Понимать, почему он видит мир именно так, почему говорит определенным образом. Все это помогает точнее сформулировать вопросы. Как и в предыдущей технике, нужно проделать предварительную работу и изучить вкус человека. Если герой предпочитает классические образы, стоит выбрать одежду на встречу с ним в том же стиле.

Самое главное — это состояние, в котором вы находитесь во время интервью. Если у вас плохое настроение, вы испытываете раздражение или злость, то перед беседой стоит постараться настроиться на позитивные мысли. Послушайте приятную музыку или немного помедитируйте. Люди хорошо чувствуют энергетику окружающих, и даже если у собеседника было печальное настроение, вы можете изменить его благодаря своему заряду.