Невеста Джамаля Хашогджи подала в суд на наследного принца Саудовской Аравии

Невеста убитого обозревателя Washington Post Джамаля Хашогджи подала в суд на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, сообщает The New York Times.

В иске Хатида Ченгиз и правозащитники из организации Democracy for the Arab World Now (DAWN) обвиняют принца в том, что он отдал приказ убить журналиста, и требуют взыскать с него ущерб. Также в заявлении перечислены еще 20 официальных лиц Эр-Рияда, которых Ченгиз и DAWN сочли причастными к убийству Хашогджи.

Представитель посольства Саудовской Аравии в Вашингтоне не ответил на запрос The New York Times.

Джамаля Хашогджи убили в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. Сенат США и ЦРУ заявляли, что приказ об убийстве журналиста отдал Мухаммед бин Салман. Эр-Рияд назвал убийство инициативой отдельных силовиков.

В декабре 2019 года в Саудовской Аравии приговорили к смертной казни пятерых обвиняемых в убийстве Хашогджи. В сентябре 2020-го смертные приговоры заменили 20 годами лишения свободы каждому после того, как семья Хашогджи простила их.