Новая монетизация. Как меняются нишевые СМИ в эпоху COVID-19

В момент пика коронавируса, когда многие издания просто не знали, как и за счет чего выживать, журналисты Future Women начали активную деятельность в фейсбуке, привлекая женщин с активной жизненной позицией. Таким образом, вокруг издания начала формироваться сеть интересных друг другу людей, готовых платить за членство в своем закрытом сообществе, где, в свою очередь, они получают нужные им знания.

Таким образом, бизнес-модель Future Women усложнилась, совместив сетевую платформу, обучающую организацию и непосредственно информационное издание.

И оказалось, что именно в этой сложной модели заключается новый путь к монетизации СМИ.

Также нынешнее кризисное время заставило многие СМИ вспомнить об обучающих рассылках, которые предлагают читателю получить тот или иной навык и одновременно включают в себя информацию о необходимых брендах и продуктах. Так, The New York Times запустил в 2020 году 70 таких бюллетеней. Самым успешным из них пока считается блок Women’s Agenda (Женская повестка), где в обучающей повествовательной форме по сути рекламируются товары для женщин. Активно пользуются этим приемом американская финансовая газета The Wall Street Journal и портал BuzzFeed и другие большие СМИ. Стоит ожидать, что этот метод взаимодействия с аудиторией возьмут на вооружение многие нишевые медиа.

Другой пример нового подхода к монетизации — это австралийский свадебный журнал Hello May, потерявший часть доходов от рекламных страниц в разгар пандемии. Но издание выживает, имея свой интернет-магазин, где предлагает читателям не только годовую подписку, каталоги и номера журнала, но и ежедневники и другие мелкие свадебные безделицы. Одновременно по-прежнему читатели ждут ежегодного номера «Реальная свадьба», где подробно описываются настоящие свадьбы и бренды, которые использовались во время их проведения. Журнал, естественно, зарабатывает на этой рекламе.

«Я убеждена, — говорит Одетт Барри, — что и после коронавируса нишевые издания будут очень востребованы, а способы монетизировать этот бизнес станут еще разнообразнее. Это и интернет-магазины, и мерчи (одежда с определенной символикой), и реальные магазины, и обучающие платформы, и клубы по интересам. Чем разнообразнее и креативнее будет этот медиабизнес, тем он успешнее».