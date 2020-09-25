Новая монетизация. Как меняются нишевые СМИ в эпоху COVID-19

Еще год назад трудно было себе представить, что мировые СМИ окажутся перед нынешними вызовами. С одной стороны — бурно развивающиеся технологии, с другой — коронавирус и кардинально меняющаяся реальность.

Австралийка Одетт Барри, специалист по связям с общественностью, назвала нынешний 2020 год «адским» для австралийских СМИ. «Бизнес — модели, которым учат в колледжах и университетах, больше не работают, — констатирует она. — То, что еще вчера приносило прибыль и составляло основу экономики медиа, сегодня требует пересмотра. Выживает тот, кто меняется сейчас и готов к переменам в будущем».

Рекламный рынок для издателей становится мизерным, уходя в основном к интернет-провайдерам.

Могут ли спасти положение платные подписки? Как выясняется, только отчасти. Согласно недавнему международному исследованию, которое было проведено в сорока странах мира среди 80 тысяч человек, две трети опрошенных готовы платить за качественные новости. Однако ряд экспертов считает, что это слишком уж оптимистичное ожидание. Люди привыкли получать новости регулярно и бесплатно, а платные подписки воспринимают как добровольное пожертвование — к этой форме монетизации контента своих зрителей и читателей «приучили» в первую очередь блогеры.

«Все мы знаем, что крайне трудно заставить человека регулярно оплачивать что-то, что он привык получать бесплатно, — говорит Одетт Барри. — А значит, настал момент отвлечься от традиционных методов заработка — рекламы и подписок — и предложить зрителю или читателю что-то новое, что-то привлекательное».

Одетт Барри считает, что ближе всего к этой модели подошли нишевые СМИ.

Например, команда австралийского портала Future Women (Женщины будущего) предлагает читателям не просто платный доступ к новостям, а по сути членство в закрытом клубе. «Мы помогаем женщинам общаться, учиться и управлять», — утверждает первая страница издания. Future Women — это прежде всего собрание единомышленников, заинтересованных в личностном и общественном росте. Портал имеет платные образовательные программы, которыми, кстати, пользуются и государственные органы Австралии.