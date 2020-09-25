Новая монетизация. Как меняются нишевые СМИ в эпоху COVID-19

Западные аналитики увидели большие перспективы нишевых СМИ в постковидное время
Еще год назад трудно было себе представить, что мировые СМИ окажутся перед нынешними вызовами. С одной стороны — бурно развивающиеся технологии, с другой — коронавирус и кардинально меняющаяся реальность.
Австралийка Одетт Барри, специалист по связям с общественностью, назвала нынешний 2020 год «адским» для австралийских СМИ. «Бизнес — модели, которым учат в колледжах и университетах, больше не работают, — констатирует она. — То, что еще вчера приносило прибыль и составляло основу экономики медиа, сегодня требует пересмотра. Выживает тот, кто меняется сейчас и готов к переменам в будущем».
Рекламный рынок для издателей становится мизерным, уходя в основном к интернет-провайдерам.
Могут ли спасти положение платные подписки? Как выясняется, только отчасти. Согласно недавнему международному исследованию, которое было проведено в сорока странах мира среди 80 тысяч человек, две трети опрошенных готовы платить за качественные новости. Однако ряд экспертов считает, что это слишком уж оптимистичное ожидание. Люди привыкли получать новости регулярно и бесплатно, а платные подписки воспринимают как добровольное пожертвование — к этой форме монетизации контента своих зрителей и читателей «приучили» в первую очередь блогеры.
«Все мы знаем, что крайне трудно заставить человека регулярно оплачивать что-то, что он привык получать бесплатно, — говорит Одетт Барри. — А значит, настал момент отвлечься от традиционных методов заработка — рекламы и подписок — и предложить зрителю или читателю что-то новое, что-то привлекательное».
Одетт Барри считает, что ближе всего к этой модели подошли нишевые СМИ.
Например, команда австралийского портала Future Women (Женщины будущего) предлагает читателям не просто платный доступ к новостям, а по сути членство в закрытом клубе. «Мы помогаем женщинам общаться, учиться и управлять», — утверждает первая страница издания. Future Women — это прежде всего собрание единомышленников, заинтересованных в личностном и общественном росте. Портал имеет платные образовательные программы, которыми, кстати, пользуются и государственные органы Австралии.
В момент пика коронавируса, когда многие издания просто не знали, как и за счет чего выживать, журналисты Future Women начали активную деятельность в фейсбуке, привлекая женщин с активной жизненной позицией. Таким образом, вокруг издания начала формироваться сеть интересных друг другу людей, готовых платить за членство в своем закрытом сообществе, где, в свою очередь, они получают нужные им знания.
Таким образом, бизнес-модель Future Women усложнилась, совместив сетевую платформу, обучающую организацию и непосредственно информационное издание.
И оказалось, что именно в этой сложной модели заключается новый путь к монетизации СМИ.
Также нынешнее кризисное время заставило многие СМИ вспомнить об обучающих рассылках, которые предлагают читателю получить тот или иной навык и одновременно включают в себя информацию о необходимых брендах и продуктах. Так, The New York Times запустил в 2020 году 70 таких бюллетеней. Самым успешным из них пока считается блок Women’s Agenda (Женская повестка), где в обучающей повествовательной форме по сути рекламируются товары для женщин. Активно пользуются этим приемом американская финансовая газета The Wall Street Journal и портал BuzzFeed и другие большие СМИ. Стоит ожидать, что этот метод взаимодействия с аудиторией возьмут на вооружение многие нишевые медиа.
Другой пример нового подхода к монетизации — это австралийский свадебный журнал Hello May, потерявший часть доходов от рекламных страниц в разгар пандемии. Но издание выживает, имея свой интернет-магазин, где предлагает читателям не только годовую подписку, каталоги и номера журнала, но и ежедневники и другие мелкие свадебные безделицы. Одновременно по-прежнему читатели ждут ежегодного номера «Реальная свадьба», где подробно описываются настоящие свадьбы и бренды, которые использовались во время их проведения. Журнал, естественно, зарабатывает на этой рекламе.
«Я убеждена, — говорит Одетт Барри, — что и после коронавируса нишевые издания будут очень востребованы, а способы монетизировать этот бизнес станут еще разнообразнее. Это и интернет-магазины, и мерчи (одежда с определенной символикой), и реальные магазины, и обучающие платформы, и клубы по интересам. Чем разнообразнее и креативнее будет этот медиабизнес, тем он успешнее».