Образование по-новому. Как студенты будут выбирать профессию

В начале этого года Владимир Путин выступил с предложением изменить структуру высшего образования в России.

Идею президента пояснила директор Центра трансформации образования (SEDeC) Московской школы управления «Сколково» Ольга Назайкинская. В ее трактовке первые два года студенты будут изучать общеобразовательные дисциплины. Например, философию, историю, литературу, социологию, а перед третьим курсом кто-то из них выберет журналистику и начнет изучать дисциплины, связанные с медиа.

По мнению разработчиков этого нововведения, на первом этапе (первые два года) появится больше возможностей для самоопределения и получения более широкого образования, на втором и третьем — больше возможностей не только для углубления в выбранном профессиональном профиле, но и для освоения дисциплин из смежных или даже независимых профессиональных областей.

Вместе с тем, вопросов пока больше, чем ответов. Один из них: как молодой человек поймет, какую профессию выбрать, если он два года изучает только общие дисциплины?

«Предлагаемая президентом инновация представляет собой трансфер в российскую образовательную практику подхода, который хорошо себя зарекомендовал в наиболее развитых странах, традиционно выигрывающих в конкуренции за самых талантливых студентов. 365 американских университетов применяют эту схему», — говорит Ольга Назайкинская.

Рассказ Романа Анина, журналиста-расследователя «Новой газеты», о подходах к организации высшего образования в Америке, говорит о том, что предлагаемый российский вариант — это совсем не похожая на американское образование система.

Ты можешь выбирать любой предмет

Если в России человек поступил на журфак, то он ограничен теми предметами, которые там преподаются. Если вдруг на втором курсе он понимает, что журналистика ему не нравится, то он должен или бросать учебу, или переводиться на другой факультет. В Америке все иначе. Ты поступаешь в университет и там имеешь права выбирать любые предметы. Ты можешь на первом курсе изучать журналистику, а через год, если ты понимаешь, что тебе этот предмет не нравится, выбрать другие предметы. На первом году обучения ты можешь выбирать танцы, рисование, журналистику. Тебе дается время, чтобы понять, что тебе на самом деле интересно. А когда ты уже определишься с тем, что для тебя важно, ты начинаешь глубже эту специальность изучать.

Американские студенты учатся по-настоящему.

Это и хорошо, и плохо. Плохо, потому что здесь люди на выходные никуда не ходят, они выполняют домашние задания. В Америке требуется от студента очень серьезная работа. Но, с другой стороны, это позволяет им ценить свое время. Если преподаватель на пять минут задерживает свою лекцию, студенты просто встают и уходят. Преподаватель должен уважать время студента.

Преподаватели ближе к студентам, и они очень нацелены на помощь.

Например, я занимался программированием, и у нас были лекции, семинары и секции, куда каждый вечер мог прийти студент с вопросом. Если ты что-то не понял, на секции преподаватель дополнительно все объяснит. Кроме того, здесь преподаватели готовы помогать студентам с трудоустройством, чего в России, конечно, нет.

У нас был предмет «Компьютерная журналистка», где журналисты работали в одной команде с программистами. На финальной презентации проекта наши преподаватели пригласили действующих руководителей и журналистов ведущих изданий. Все закончилось тем, что те предложили работу студентам, которые презентовали свой проект.

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