О чем писать, если обо всем уже написано: как раскрыть тему по-новому

Подсмотрите у своих коллег

Прежде чем приступать к написанию статьи, посмотрите, какие материалы на эту тему уже были опубликованы в изданиях. Ориентируйтесь на то, что читателям еще не известно.

Проанализируйте публикации. Подумайте, что можно выжать из имеющейся у вас информации. Так вы сможете определить, куда стоит повернуть тему. Постарайтесь найти новое направление.

Сузьте тему

Общие формулировки темы только запутают вас. Невозможно охватить все и сразу. Сконцентрируйтесь на своей идее, подумайте, что вам нужно для ее раскрытия.

Сместите акценты

Уделите больше внимания новой информации. Если нужно повторить уже известные факты, цифры, сделайте это кратко. Сместите акцент на то, о чем никто еще не писал (например, на интересных героев).

Поработайте с композицией и абзацным членением. Структура текста должна соответствовать идее.

Пробуйте разные жанры

Посмотрите, как изменится тема в зависимости от жанра материала. Если вы хотите поставить акцент на личность героя, используйте интервью или портретный очерк. Если вам важно подробно раскрыть какой-то вопрос, присмотритесь к статье и т. д.

Найдите интересных героев

Раскрывайте тему на примерах реальных людей. Ищите интересных личностей, которым есть о чем рассказать. Это сместит акцент публикации с общеизвестных проблем или фактов на героев и их уникальные истории.

Текст станет более живым. Такие материалы вызывают сильные эмоции у аудитории, поэтому они лучше запоминаются.

Возьмите комментарий у специалистов

Любой материал станет уникальным, а соответственно, и более интересным для аудитории, если в нем будет экспертное мнение. Комментарии специалиста вызывают доверие у читателей.

Привлекайте экспертов с разными мнениями. Обращайтесь как к известным людям, так и к тем, кто не часто появляется в инфополе.

Хороший материал можно написать по любой теме. Главное — знать, как ее правильно раскрыть.