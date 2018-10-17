Глава СПЧ поддержал мораторий на новый закон о СМИ

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов поддержал предложение союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области о введении моратория на изменения законодательства о СМИ. Об этом он сообщил в понедельник на встрече с представителями СМИ, которое состоялось в рамках выездного заседания СПЧ в регионе.

Федотов как один из авторов нынешнего закона о СМИ от 1991 года отметил его преимущество в том, что «он в равной степени работает и на электронные СМИ, и на районную газету, и на многотиражку».

По его мнению, любое изменение законодательства о СМИ приведет к сокращению изданий и росту безработицы среди журналистов. Федотов призвал сначала научиться жить по закону о СМИ, а уже затем предпринимать попытки его менять. При этом глава СПЧ отметил необходимость проведения «химчистки» в некоторых формулировках нынешнего закона о СМИ.

Представители регионального союза журналистов в ходе обсуждения предложили ввести мораторий на любые изменения текущего закона о СМИ и принятия нового закона до проведения анализа правоприменительной практики поправок в законы, касающиеся работы СМИ и смежных сфер.

Присутствовавший на встрече председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев также высказался против изменений профильного закона. По оценке директора Центра защиты прав СМИ Галины Араповой, главным достижением современного закона являются правовой статус журналиста, а также 57 статья о непривлечении журналистов к ответственности за слова третьих лиц. Она отметила необходимость бороться за них при любых попытках изменить законодательство.

Ранее президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин на встрече с представителями Госдумы и Союза журналистов России (СЖР) рассказал о предложении разработать новый закон о СМИ в связи с тем, что, по его словам, «без коренного изменения дальнейшее развитие отрасли невозможно». Эту идею поддержал глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.