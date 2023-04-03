Жизнь в метавселенной: построить дом, создать аватара, купить NFT

Дивный новый метамир, как его уже многие окрестили, продолжает активно развиваться. Интерес к виртуальным пространствам повсеместно растет: в январе 2023 года Google насчитал 1,9 миллиона запросов по термину «Метавселенная». На цифровые площадки приходят все больше пользователей, за ними в новый мир ныряют бренды, медиа, инфлюенсеры. Рассказываем о четырех трендовых метавселенных, на которые стоит обратить внимание.

Что такое метавселенная

Сейчас универсального определения метавселенной нет. По мере того, как IT-компании выпускают все новые продукты на рынок, формат площадок преобразуется. Но в общих чертах метавселенная – это виртуальное пространство, где пользователи могут создавать, продавать и покупать контент, а также общаться, играть и взаимодействовать друг с другом. Одна из отличительных черт метавселенных – это использование блокчейн-технологий (блокчейн – реестр для хранения и передачи цифровых активов) и NFT (внутренней валюты).

Как правило, пользователь может создавать своего трехмерного аватара, который будет жить в digital-мире. Часто в метавселенные превращаются онлайн-игры, в которых появляется своя экономика, постоянно обновляемые персонажи и интерфейс. Такой игрой стал Roblox, который ориентирован на детскую и подростковую аудиторию. Кстати, на конец 2022 года ежедневная аудитория Roblox превысила 50 млн человек.