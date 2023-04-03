Жизнь в метавселенной: построить дом, создать аватара, купить NFT

Тур в виртуальную реальность
Дивный новый метамир, как его уже многие окрестили, продолжает активно развиваться. Интерес к виртуальным пространствам повсеместно растет: в январе 2023 года Google насчитал 1,9 миллиона запросов по термину «Метавселенная». На цифровые площадки приходят все больше пользователей, за ними в новый мир ныряют бренды, медиа, инфлюенсеры. Рассказываем о четырех трендовых метавселенных, на которые стоит обратить внимание.
Что такое метавселенная
Сейчас универсального определения метавселенной нет. По мере того, как IT-компании выпускают все новые продукты на рынок, формат площадок преобразуется. Но в общих чертах метавселенная – это виртуальное пространство, где пользователи могут создавать, продавать и покупать контент, а также общаться, играть и взаимодействовать друг с другом. Одна из отличительных черт метавселенных – это использование блокчейн-технологий (блокчейн – реестр для хранения и передачи цифровых активов) и NFT (внутренней валюты).
Как правило, пользователь может создавать своего трехмерного аватара, который будет жить в digital-мире. Часто в метавселенные превращаются онлайн-игры, в которых появляется своя экономика, постоянно обновляемые персонажи и интерфейс. Такой игрой стал Roblox, который ориентирован на детскую и подростковую аудиторию. Кстати, на конец 2022 года ежедневная аудитория Roblox превысила 50 млн человек.
Bondee: сейфспейс и чат с друзьями
17 января 2023 года на рынок вышла новая метавселенная Bondee, которая всего за две недели собрала вокруг себя два миллиона пользователей. Сейчас в Google Play у приложения больше 5 млн скачиваний.
Bondee занял свою нишу на азиатском рынке – метавселенная лидирует по скачиваниям в Сингапуре, Таиланде, Малайзии, Тайване и на Филиппинах. По сути, Bondee – это микс Telegram и игры Sims. Пользователь может создать своего аватара и личное пространство, может ходить в гости к друзьям и взаимодействовать с юзерами. Над аватарами располагается чат, и пока фигурки отдыхают в кресле, гладят кошку или качаются на качелях, пользователи переписываются друг с другом. Кроме того, в этой метавселенной можно устраивать вечеринки с друзьями, плавать в океане, коллекционировать редкие предметы (например, одежду или предметы для своей комнаты).
Казалось бы, что все это очень напоминает обычную игру с чатом. Но главная цель – не прохождение миссий, а общение. Привлекает и дизайн – фигурки выглядят действительно симпатично и мило, в отличие от тех же квадратных персонажей Roblox. Детализированность, возможность создания своего мирка и общение с другими юзерами завлекают азиатскую молодежь в приложение. Это своеобразный сейфспейс, который пользователи готовы отстаивать. Так, в конце января Bondee анонсировал интеграцию NFT. Аудитория взбунтовалась и потребовала убрать валюту из метавселенной, предназначенной только для общения друг с другом.
Sense Tower: пары в цифровом мире
Sense Tower – это российская индустриальная метавселенная для онлайн-образования, бизнес-встреч и дружеского общения. Платформа делает акцент именно на удобстве для проведения вебинаров, учебных занятий и публичных выступлений. Скоро пары в Zoom и Teams станут моветоном, и студенты массово переберутся в метавселенную.
Суть Sense Tower проста: пользователь создает своего аватара и попадает в виртуальный мир. Здесь есть несколько лекционных залов, галерея с NFT-работами (кстати, там уже провели две выставки виртуального искусства), кинотеатр. Все это выглядит как полис будущего: большие светлые пространства, минимализм, много зелени. Это полноценный город, в котором можно гулять, смотреть кино и учиться, в то время как пользователь лежит на диване в VR-очках.
Платформа создана в 2022 году, в ней продолжают появляться все новые пространства и функции. Кстати, в Sense Tower можно купить квартиру. Разработчики поторапливают: сейчас у пользователей не установлено ограничение для площади жилья – можно заселить виртуального себя в огромную виртуальную квартиру.
Decentraland: сходить на концерт и на модный показ
В Decentraland пользователи могут общаться друг с другом, ходить на лекции, строить объекты. В этой метавселенной провели первый в мире музыкальный фестиваль Metaverse. В 2021 году в событии приняли участие 80 исполнителей, фестиваль собрал 50 тысяч зрителей. А в марте 2022 здесь прошла первая в истории неделя моды Metaverse Fashion Week (MVFW) – больше 60 дизайнеров, в том числе и крупных модных домов, представили свои виртуальные коллекции.
В этой метавселенной уже работают и СМИ. Летом 2022 года в Decentraland открылось представительство RTVI. Оно предоставляет пользователям доступ к актуальным телепрограммам и к эксклюзивному контенту, созданному специально для виртуальной реальности.
Что интересно, игровое пространство Decentraland поделено на 90 тысяч зон, каждый кусочек поля продается за внутреннюю валюту. Участки стоят по несколько миллионов долларов. Существуют даже агентства виртуальной недвижимости, которые специализируются на продаже владений в метавселенной. Но Decentraland уступает в «люксовости» владений другой вселенной.
Sandbox: купить землю в метавселенной
Sandbox – метавселенная, где ваш персонаж может строить дома, знакомиться с другими пользователями, зарабатывать деньги, но главное – покупать территории. Некоторые активы стоят по несколько миллионов долларов. Например, одна из консалтинговых компаний приобрела в метавселенной участок за $4,3 млн., чтобы создать на нем 100 виртуальных вилл. Активно проявляют себя в этой вселенной и бренды. Например, Adidas и Gucci тоже приобрели по участку земли, чтобы потом создать там модные дома с одеждой и аксессуарами.
В этой метавселенной используется технология блокчейна, благодаря которой пользователь может сам создавать контент и получать на него авторское право. Такая модель, когда пользователь одновременно играет, генерирует контент и зарабатывает на нем, называется play-to-earn. В этом году Sandbox планирует расширить ассортимент игр до пяти тысяч и продолжить наращивать партнерские связи с крупными корпорациями.
Метавселенные меняют нашу реальность. В виртуальном мире вырастают огромные города, создаются медиапроекты, рождаются новые экономические модели. По прогнозам инвестбанков Goldman Sachs и JPMorgan рынок метавселенных к 2030 году будет стоить триллионы долларов. А аналитическая компания Gartner считает, что в 2026 году четверть всех интернет-пользователей будет проводить в метавселенной не менее одного часа в день.
Виртуальная вселенная расширяет пространство для коммуникации. Крупные СМИ уже обосновываются в новых мирах: MTV публикует свои выпуски передач, телеканал «Суббота» проводит премьеру сериала, The New York Times выставляет на аукцион NFT. Пространство медиапотребления расширяется, новые платформы дают новые возможности для самореализации, креатива, взаимодействия с читателями.
Возможно, сейчас метавселенная выглядит как игрушка для фанатов параллельной реальности. Но это еще один шанс для медиа ухватить свой кусочек аудитории. Тем более, что конкуренция в виртуальном мире пока что гораздо ниже, чем в нашем.