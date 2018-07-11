Игроки уральского медиарынка обсудили ситуацию в отрасли

Снижение доходов от печатных проектов подвигает издателей к диверсификации бизнеса. В ИД «Банзай» (глянцевые издания «National Business», «Банзай») несколько лет назад нашли способ компенсировать падающие доходы от рекламы в печатных СМИ, сфокусировавшись на ивент-направлении. Компания выступает организатором организацией деловых, спортивных, культурных мероприятий, реализацией крупных пиар-проектов. Только на 2018 год, по словам гендиректора ИД «Банзай» Юрия Матвеева, запланировано 12 крупных проектов, включая парусную регату Big Race (Banzay Italian Garda), экстрим-туры на Алтай, предпремьерные показы фильмов «Движение вверх» и «Тренер», приуроченные к FIFA-2018 состязания между екатеринбургскими бизнесменами и вратарями футбольного клуба «Урал», и др. По словам издателя «Банзая», секрет успеха в следующем: «Если раньше кто-то занимался проектами, а мы о них бесплатно писали, то сейчас мы сами зарабатываем на проектах и за деньги пишем о тех людях, которые в наших проектах участвуют». При этом в «Банзае» не оставляют без внимания печатные проекты: в прошлом году ИД запустил федеральный стартап с тиражом 170 тыс. экземпляров — бортовой глянцевый журнал для чартерных полетов.

Интересные спецпроекты в принте и онлайне — то, чем зарабатывает лояльность и уважение своего читателя муниципальная газета «Диалог» (г. Полевской Свердловской области). Главред издания Елена Рыбчак поделилась с коллегами, за счет чего газете малого города удается сохранять читателя, и развиваться.

«Рост подписки? Обычное дело!» — заверили участников конференции еще в одном региональном холдинге, ИД «Медиа-круг». Парадоксальное утверждение по нынешним временам! Однако, по словам гендиректора Алексея Сидорова, издательскому дому «Медиа-круг» (газета «Пенсионер», журнал «Свадебный вальс») действительно удается не только удерживать подписной тираж на фоне общего кризиса подписной модели, но и увеличивать его. Так, тираж газеты «Пенсионер» в 2017 году составлял 15 тыс. экз., то в этом — вырос вдвое. «Что нужно сделать, чтобы поднять подписку? Все просто: надо знать, как зовут начальника почты», — говорит Сидоров. А если серьезно, то важно не просто ждать от почтового ведомства каких-то благ, но и предлагать совместные проекты, интересные обеим сторонам.

В обсуждение подписной кампании включился директор макрорегиона «Урал» Почты России Дмитрий Киселев. Он заверил уральских издателей, что институт подписки интересен «Почте России» с точки зрения бизнеса, несмотря на падение тиражей и доли направления в общем объеме оказываемых услуг. Перспектива, в том числе, видится ведомству в развитии собственного агентства по онлайн-подписке, которое было создано в 2016 году. Сейчас уже 40 % подписки идет через каталог «Почты России», отметил Киселев.