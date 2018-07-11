Игроки уральского медиарынка обсудили ситуацию в отрасли

Итоги отраслевой конференции «Региональные СМИ в эпоху перемен. Новая реальность»
6 июля в Атриум Палас Отеле (Екатеринбург) прошла отраслевая конференция «Региональные СМИ в эпоху перемен. Новая реальность», организаторами которой выступили ИД «Вик-Медиа» и ГИПП. В конференции приняли участие более 80 представителей федеральных и региональных издательских домов, малых газет, руководители полиграфических, дистрибуторских компаний региона, представители рекламного бизнеса и Почты России. Идея встречи — проследить трансформацию российских медиа за минувшие 20 лет: какие модели и форматы СМИ стали драйверами роста, а какие — прекратили существование, и почему. Какие издания нужны аудитории, и что ждет наш рынок завтра. Участники конференции поделились своим видением рисков и перспектив в издательском бизнесе и опытом выживания в существующих условиях. Модератором конференции выступил Сергей Салыгин, директор филиала ФГУ «Редакция «Российской газеты» в Екатеринбурге.
С приветственным словом к форуму обратился президент ГИПП Сергей Моисеев, подчеркнув важность объединения участников рынка в сложные времена. В 2018 году на базе ГИПП создана новая отраслевая организация — Союз предприятий печатной индустрии, объединившая игроков всей издательской цепочки, от продавцов бумаги до киосков прессы.
Медиа-ландшафт в эпоху глобальной цифровизации меняется стремительно, и традиционным медиа, даже чтобы оставаться на месте, нужно очень быстро бежать, — отметил заместитель гендиректора ФГБУ «Редакция «Российской газеты», член Правления WAN-IFRA Евгений Абов. Новые носители информации кратно опережают традиционные: если на приобретение первых 10 млн. клиентов обычным телефонам потребовалось 38 лет, интернет справился с этой задачей за 10 мес.
В последние 20 лет «цифра» методично подрывала «принт», в ближайшие 10 лет — возьмется за ТВ. В этих условиях традиционные медиа, включая газеты, будут искать баланс между массовым потреблением информации и таргетингом на конкретные целевые группы, становясь в конечном итоге более нишевыми. Информационная отрасль переходит к сервисной модели, что предполагает высокую степень индивидуализации.
Об этом перспективном тренде (нишевость, персонализация) свидетельствует характер медиапотребления. С предпочтениями аудитории региональных СМИ, ее характеристиками и ценностными установками, а также о том, как это влияет на читательский спрос, познакомил участников конференции генеральный директор ExMedia Андрей Боголепов. «Нынешние читатели — кто они?» — вопрос по-прежнему не праздный.
Позитивный прогноз для издателей печатных медиа, по словам Боголепова, заключается в следующем: только те печатные СМИ, которые досконально знают своего потребителя, смогут создать новые ниши, в которых будут востребованы целевой аудиторией, а значит, — успешны.
Переток рекламы из печатных СМИ в интернет и другие цифровые платформы — свершившийся факт, с которым бесполезно спорить, говорит исполнительный директор ГИПП Елена Шитикова. В 2018 году интернет станет крупнейшим в России медиа по объемам рекламных бюджетов, заняв 42,9% рынка. Однако, это не повод хоронить традиционные СМИ. Мультиплатформенность дает медийным брендам вторую жизнь.
В этом смысле для традиционных СМИ, обладающих брендом, редакцией, редакционной политикой, лояльностью и доверием, открываются широкие возможности новых медиа. А для монетизации производимого в редакции контента необходимо использовать все интерактивные и интеллектуальные рекламные возможности СМИ.
20 лет на рынке по нынешним временам — серьезный срок. Мало кто до таких лет дожил, еще меньше тех, кто сохранил свою аудиторию и продолжает выпускать востребованный продукт. О трансформации регионального медиабизнеса, собственном пути и приобретенном опыте, «граблях» и «шишках» образно рассказал коллегам Андрей Выборнов, генеральный директор отмечающего 20-летний юбилей издательского холдинга «Вик-Медиа». По определению Выборнова, от героического этапа в 1995-99 гг до сегодняшнего периода «худого ведра» (2014-19 гг) региональные медиа прошли гигантский путь проб и ошибок. Менялись форматы, продукты, конкуренты, законодательство и регулирование, доля государства, уровень менеджмента и кадров. Вопрос в том, будет ли у печатной отрасли завтра? На этой развилке две дороги: вперед, к «большому кладбищу» или … назад в будущее! Отступать издателям поздно, а значит, нужно вернуться в эпоху героев: модернизировать бизнес, объединить усилия с коллегами по отрасли, усовершенствовать продукт и адаптировать его к изменившемуся рынку.
Созвучным по смыслу, затрагивающим проблемы управления СМИ на современном этапе, было выступление Геннадия Качинского, совладельца интернет-сервиса BLIZKO.RU медиахолдинга «Абак-пресс». За годы становления и завоевания рынка в медиабизнесе изменилось решительно все. Старые методы и инструменты больше не работают. А поиску новых решений препятствует снобизм и недальновидность собственников. Какие бизнес-приемы нужно взять на вооружение управленцам, развивающим медиапроекты в бумаге и в цифре? Рецепт выживания, в сущности, прост: сойти с Олимпа, освободиться от иллюзий, спуститься в окоп, сесть за парту с теми, кого вчера считал своим учеником, выстраивать новые ценности в коллективе и новые отношения с клиентами.
Снижение доходов от печатных проектов подвигает издателей к диверсификации бизнеса. В ИД «Банзай» (глянцевые издания «National Business», «Банзай») несколько лет назад нашли способ компенсировать падающие доходы от рекламы в печатных СМИ, сфокусировавшись на ивент-направлении. Компания выступает организатором организацией деловых, спортивных, культурных мероприятий, реализацией крупных пиар-проектов. Только на 2018 год, по словам гендиректора ИД «Банзай» Юрия Матвеева, запланировано 12 крупных проектов, включая парусную регату Big Race (Banzay Italian Garda), экстрим-туры на Алтай, предпремьерные показы фильмов «Движение вверх» и «Тренер», приуроченные к FIFA-2018 состязания между екатеринбургскими бизнесменами и вратарями футбольного клуба «Урал», и др. По словам издателя «Банзая», секрет успеха в следующем: «Если раньше кто-то занимался проектами, а мы о них бесплатно писали, то сейчас мы сами зарабатываем на проектах и за деньги пишем о тех людях, которые в наших проектах участвуют». При этом в «Банзае» не оставляют без внимания печатные проекты: в прошлом году ИД запустил федеральный стартап с тиражом 170 тыс. экземпляров — бортовой глянцевый журнал для чартерных полетов.
Интересные спецпроекты в принте и онлайне — то, чем зарабатывает лояльность и уважение своего читателя муниципальная газета «Диалог» (г. Полевской Свердловской области). Главред издания Елена Рыбчак поделилась с коллегами, за счет чего газете малого города удается сохранять читателя, и развиваться.
«Рост подписки? Обычное дело!» — заверили участников конференции еще в одном региональном холдинге, ИД «Медиа-круг». Парадоксальное утверждение по нынешним временам! Однако, по словам гендиректора Алексея Сидорова, издательскому дому «Медиа-круг» (газета «Пенсионер», журнал «Свадебный вальс») действительно удается не только удерживать подписной тираж на фоне общего кризиса подписной модели, но и увеличивать его. Так, тираж газеты «Пенсионер» в 2017 году составлял 15 тыс. экз., то в этом — вырос вдвое. «Что нужно сделать, чтобы поднять подписку? Все просто: надо знать, как зовут начальника почты», — говорит Сидоров. А если серьезно, то важно не просто ждать от почтового ведомства каких-то благ, но и предлагать совместные проекты, интересные обеим сторонам.
В обсуждение подписной кампании включился директор макрорегиона «Урал» Почты России Дмитрий Киселев. Он заверил уральских издателей, что институт подписки интересен «Почте России» с точки зрения бизнеса, несмотря на падение тиражей и доли направления в общем объеме оказываемых услуг. Перспектива, в том числе, видится ведомству в развитии собственного агентства по онлайн-подписке, которое было создано в 2016 году. Сейчас уже 40 % подписки идет через каталог «Почты России», отметил Киселев.