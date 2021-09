Марина Адамович: «В России ничего не знают о русской эмиграции»

В. Набоков, Г. Адамович, Г. Иванов, Б. Зайцев, Б. Бахметев, А. Керенский, М. Добужинский (автор обложки НЖ), А. Толстая, Г. Газданов, В. Варшавский, Н. Берберова, Ю. Терапиано, Г. Федотов, Ю. Иваск, И. Чиннов, Г. Флоровский, А. Шмеман, Д. Кленовский, Н. Нароков, В. Завалишин, С. Максимов, Н. Ульянов, И. Елагин, О. Анстей, В. Синкевич. С. Голлербах, Н. Коржавин, М. Поповский. Саша Соколов... Без НЖ невозможно представить реальную картину русской культуры ХХ и ХХI веков. НЖ не только жив, но и почитаем сегодня — и читаем, востребован, — что свидетельствует: диаспора жива, и ее журнал как интеллектуальный центр выработал правильную стратегию работы в эмиграции.

— Получается, именно «толстый» журнал сохранил традицию?

— Формат «толстого» журнала не случайно востребован в диаспоре. «Современные записки», наследником которых по праву можно назвать «Новый журнал», издавались в Париже почти двадцать лет, до начала войны. За годы Второй мировой была уничтожена вся русскоязычная пресса в Европе... Эмигранты остро нуждались в независимом «толстом» журнале как интеллектуальном аналитическом центре. Необходимо было определить собственную позицию по отношению к Советскому Союзу, против которого боролись почти четверть века, предпочтя изгнание «родине без свободы», говоря словами главного редатора НЖ Романа Гуля; и к нацистской Германии, одним из лозунгов которой была борьба против коммунистов, — эта дилемма стояла перед всем русским зарубежьем. Но, кроме того, шла еще обычная жизнь, и продолжалось творчество. Для эмиграции пришло время осмыслить себя как феномен, существующий в контексте мировой культуры.

Иван Бунин и подал идею отъезжающему в Штаты Марку Алданову возродить «толстый» журнал эмиграции — взамен утерянных СЗ. Фактически сразу по прибытии в Нью-Йорк Алданов и Цетлин, оба — сотрудники СЗ, начинают работать над формированием нового журнала. И уже в январе 1942 года выходит первый номер. Он издается на средства четы Цетлиных — Михаила и Марии Самойловны — и на гонорары Алданова. Я упоминаю это потому, что современная молодая аудитория всегда интересуется, на чьи деньги было основано издание. Можно, конечно, обвинить молодежь в меркантильности, однако за простым финансовым вопросом нужно рассмотреть серьезную проблему издания журнала в эмиграции. Для диаспоры он является универсальным интеллектуальным, культурным и литературным центром, но на практике существует как этническое издание в господствующем контексте национальной культуры страны проживания. Еще это и реальный издательский бизнес, который надо с чего-то начинать. Без каких бы то ни было дотаций. Чтобы поддерживать журнал, в 1953 году была создана корпорация НЖ — The New Review Inc. Ни один главный редактор НЖ не получал зарплату. Многонациональная русскоязычная эмиграция всегда находила средства, чтобы поддержать свое издание.