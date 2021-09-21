Марина Адамович: «В России ничего не знают о русской эмиграции»

Недавние законы и многочисленные указы, в том числе об уголовной ответственности за т.н. «пересмотр» истории Второй мировой войны, даже не рикошетом, а прямым попаданием убили всякую возможность изучения реальной истории советских военнопленных, остарбайтеров, дипийцев, РОА, Охранного корпуса и т.д. — той самой послевоенной волны многонациональной русскоязычной эмиграции. Как и изучение реальной же истории русских диаспор в межвоенный период.

Из чего тогда мы начнем складывать историю зарубежной России? Вторая волна эмиграции в США дала полмиллиона беженцев, почти половина была из Восточной Европы, включая советских граждан, отказавшихся возвращаться под сталинскую диктатуру. Трагедия насильственной репатриации «невозвращенцев», бывших советских граждан (военнопленных и остовцев), гулаговская драма «возвращенцев» — все это не укладывается в контекст новой российской государственной национальной идеи. А чего стоит миф о великом «вожде народов», «продуктивном менеджере», посадившем и расстрелявшем полстраны и держащем под репрессиями оставшихся?

Но хотим мы того или нет — мы действительно не можем переписать реальную историю, несмотря на попытки пропагандистов. «Новый журнал» — свидетель правды о прошедшем столетии. На его страницах запечатлена подлинная история культуры русского ХХ века.

— «Новый журнал» принял активнейшее участие в формировании непринятия нацизма на Западе, в создании «второго фронта», это не все знают.

— Действительно, он принял активное участие в борьбе с нацизмом. Вот как звучало обращение к читателям «От редакции» в первом номере: «Надо ли говорить, что в той страшной борьбе, которую на жизнь или смерть ведет теперь наша родина с Гитлером, все наши мысли — с ней... мы всей душой желаем России полной победы». И дальше: «Мы отнюдь не считаем себя обязанными замалчивать преступления и ошибки советской власти в прошлом и настоящем... нам было бы впоследствии стыдно смотреть в глаза миллионам русских людей, находящихся в советских тюрьмах и концентрационных лагерях». В отличие от многих русских эмигрантов того периода «новожурнальцы» понимали, что нацистская Германия не несет освобождения России, что идеологии нацизма и коммунизма — явления одной природы, природы идеократических антисистем.

Позиция редакции — это сложная нравственная позиция, именно нравственная, а не политическая: только в демократии видели они правильное решение и единственный путь к освобождению мира от всяческих проявлений тирании. Поэтому НЖ никогда не путал государство СССР и народ, живущий в этом государстве; поддерживал народ — и боролся с кликой Сталина; призывал союзников к борьбе с Гитлером, приветствовал начало «холодной войны» — и осуждал западные правительства за потакание насильственной послевоенной репатриации в Советский Союз и за равнодушие к судьбам беженцев. Апология эмиграции как свободного волепроявления человека была и остается главной составляющей журнального кредо.

— Старые и новые авторы журнала — что можно сказать о них?

— «Толстый» журнал неизбежно возникает в процессе становления и нации, и диаспоры, и даже любого культурного интеллектуального сообщества. Поэтому он как гипертекст отражает и диалог внутри такого сообщества, и его взаимоотношения с внешним миром. В европейской культуре этот формат сегодня практически не востребован, но это иная тема. Диаспоре же по-прежнему важна площадка для дискуссии, самовыражения и формирования дискурса.

Наше издание было и остается таким «удобным» и надежным пространством, к тому же оно — последнее, позиционирующее эстетические и философские традиции старой эмиграции. Журнал молодеет вместе с новыми авторами, живущими во многих странах, и сегодня отражает все многообразие нарративов диаспоры.

Интернет изменил многое в издательском мире. Сегодня запустить новое издание не представляет труда. В этом большое искушение, потому что возможность издать «толстый» журнал не означает способность к созданию столь сложного формата. Дело не в количестве страниц, бумажных или виртуальных. Формат предполагает гипертекст открытого вида, каждый элемент которого связан в единую систему рукописей, дискурсов авторов, их диалога внутри журнального объема. Добавьте еще дискурсы читателей и прочее, и прочее...

Сегодня, в эпоху интернета, новые русскоязычные литературные журналы возникают едва ли не каждый день — кстати, многие от «бумаги» не отказываются, дублируя цифровую версию. Особенно много новых изданий в США — это вызвано тем, что волна русскоговорящих (-пишущих) эмигрантов-интеллектуалов идет в основном на Америку. США в этом смысле — плодоносная земля. Нет никаких технических и организационных проблем начать издавать что-либо, да и читатель появляется быстро. Как, впрочем, и исчезает. В большинстве своем это журналы-однодневки или поверхностная имитация формата. Удачных примеров очень мало — хотя они, конечно же, есть. Как есть и литература диаспоры.

Повторю: да, русская литература едина, в основу этого единения положен язык — как средство «материализации» творческого замысла и, что не менее важно, — как сложная система, в свою очередь определяющая дискурс ее носителя.

Однако, скажем, наблюдения исследователей литературы русской эмиграции ХХ века убеждают в том, что принадлежность к тексту национальной культуры может выражаться и на внеязыковом уровне. И если вернуться к нашему вопросу о литературе диаспоры, то столь же естественно, что и особенности ее формируются на внеязыковом уровне, а литературное произведение, написанное на русском языке, здесь всегда несет в себе элементы «чужой» культуры. Очень часто меняются образно-ассоциативная система текста, ритм его, лексический состав... Хочется надеяться, что НЖ на своих страницах это отражает, представляя все многообразие современной литературы диаспоры как части мировой культуры.

Что же касается вопроса о дискуссиях... они ушли в виртуальное пространство. НЖ — ежеквартальник; вести какой бы то ни было спор с оппонентом, аргументы которого услышишь лишь через три месяца, — сомнительное удовольствие. Работают другие ресурсы, более пригодные для дискуссии. Может быть, в этом и заключено главное изменение самого формата НЖ: он ушел в сферу культурологии в аналитической своей части, по-прежнему отражая реальный процесс развития прозы и поэзии в соответствующих разделах. А публицистика перешла в интернет. Актуальные проблемы современного мира требуют быстрого реагирования и мгновенной дискуссии. Есть крепкие независимые публицисты, но — как везде в современной мировой журналистике — большинство из них ангажированы и, если быть точными, это поколение пропагандистов, причем малопрофессиональных, поверхностных, неинтересных, одним словом. Вообще, уровень знания и, соответственно, способности к аллюзиям и фундаментальным выводам катастрофически снизился во всем мире.

— Как на журналистике зарубежья сказывается состояние российско-американских отношений?

— К сожалению, обоюдная борьба за лидерство в мировом пространстве, которую повели США и РФ, серьезно бьет по культуре. Культурное пространство в США (да и в России) настолько зацензурировано, что становится неинтересным возражать официальным площадкам. Этот процесс создания «имперской», «правильной» идеологии мешает развитию литератур и искусств в целом и работе русскоязычной многонациональной диаспоры США в частности. Ударило это и по нам. Скажем, с приходом в период «Рашагейт» нового начальника в центральную библиотеку Бруклина (с которой мы сотрудничали десятилетия) все наши проекты были закрыты. Установка на англоязычные программы для русскоговорящего Бруклина автоматически отрезала половину города от возможностей участвовать в любых культурных проектах — ведь эта часть большого Нью-Йорка состоит из новых мигрантов, которые и на смертном одре будут прощаться по-русски. Глупая установка — как глупо и бездарно закрывать темы, проекты, не давать гранты по этническому признаку «русский». Или по идеологическому, с чем столкнулись и россияне в своей стране. Такая «борьба борьбы с борьбой» между странами — и внутри стран — губит культуру как самое незащищенное звено эволюции, а в конечном итоге погубит и государство, лишенное культурного кода и гуманитарного сознания.

— Как удается устоять на рынке?

— Чудом. Основной источник для воспроизводства журнала — подписка. И всегда в прежние времена находились меценаты, готовые поддержать журнал и его нелитературные проекты. Сначала это были семья Цетлиных и гонорары Алданова, потом — поддержка первой корпорации НЖ, почти тридцать лет нам помогал Томас Витни, американский интеллектуал; после его кончины — дворянское собрание Северной Америки, американский фонд Черепнина, тройку лет — фонд Зимина...

Отсутствие спонсоров и грантов привело к закрытию крайне важного проекта НЖ — его «Публицистического онлайн-приложения». Оно объединяло на одной площадке западных и российских интеллектуалов — публицистов, культурологов, журналистов, философов. Авторы были замечательные, их тексты не потеряли своей значимости и до сих пор, многие темы мы исследовали первыми, и прогнозы наши оправдались... К сожалению, проект пришлось «заморозить»... Как и некоторые другие.

Пока нам удается удержать ежегодный независимый фестиваль документального кино Восточной Европы — RUSDOCFILMFEST-3W; в этом году мы проведем его уже в 14-й раз. Начинали с фильмов по истории эмиграции, а теперь это международный форум документалистов, работаем с кинематографистами всей Европы и США. Это единственный фестиваль, представляющий американскому зрителю документальное кино стран постсоветского пространства.