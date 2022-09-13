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Маркировка рекламы в интернете

С 1 сентября 2022 года в силу вступают новые поправки к Федеральному закону «О рекламе». Согласно новым правилам маркировки интернет-рекламы, сформулированным в статье 18.1 ФЗ «О рекламе», все участники рынка теперь обязаны передавать данные о рекламных материалах в Единый реестр. Процесс размещения объявлений — по задумке законодателя — должен стать прозрачным. Также вся реклама в интернете должна будет помечаться особым образом. Разберемся, какие новые требования должны выполнять все участники рекламной отрасли.

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Какие новые правила должны выполнять субъекты рекламного рынка с 1 сентября

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13 сентября 2022

Сен 13, 2022

Реклама и PR

Клуб
Маркировка рекламы в интернете
Какие новые правила должны выполнять субъекты рекламного рынка с 1 сентября

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