Соцсети новой искренности

Крупные социальные сети гонятся за вирусностью. Если раньше королем был публикуемый контент, то сейчас царствуют просмотры. Практически все платформы перешли на алгоритмическую ленту, и то, что вы увидите сегодня, решает искусственный интеллект.

На заре популярности социальные сети были построены на четком понятии «друзья»: вы видели контент только тех людей, на которых подписаны. Это отражало реальные социальные связи человека, только перенесенные в интернет. Однако сегодня платформы все чаще «подкидывают» вам профили тех, на кого вы не были подписаны и кого никогда не знали. «Рекомендованное» — советы площадок, за кем следить — стало неотъемлемой частью таких гигантов, как Instagram* и TikTok. И такой подход понятен: платформа хочет создавать инфлюенсеров, которые будут притягивать внимание пользователя и не давать покидать соцсеть как можно дольше.

Для этой же цели сети стараются совместить как можно больше форматов внутри. Этим летом Instagram* начал активно продвигать новую функцию — «reels». Это вызвало негодование пользователей: платформа все дальше отходит от первоначального концепта обмена фотографиями и превращается в подобие TikTok. В Instagram* тогда даже появился тренд «Make Instagram* Instagram* again».

По мере того как Instagram* и TikTok становятся все более безличными, коммерческими и «фальшивыми» из-за алгоритмов, новое поколение социальных сетей стремительно набирает аудиторию. Площадки, такие как BeReal, Locket Widget, Yubo и Poparazzi, отдают приоритет естественности и правдивости, пусть даже реальность иногда оказывается забавной и неказистой.

«То, что мы видим сейчас, — это смещение предпочтений молодого поколения в сторону более глубоких, более персонализированных впечатлений», — говорит Мэтт Мосс, основатель Locket.

Locket позволяет близким делиться друг с другом фотографиями, которые отображаются на главном экране вашего смартфона во всю величину. Изначально Мэтт Мосс создал это приложение после окончания университета, чтобы быть рядом со своей девушкой даже на расстоянии. За полгода в Locket было опубликовано миллиард фотографий — после того, как оно завирусилось в TikTok.