Соцсети новой искренности

Почему BeReal и Locket могут заменить Instagram* и TikTok
Крупные социальные сети гонятся за вирусностью. Если раньше королем был публикуемый контент, то сейчас царствуют просмотры. Практически все платформы перешли на алгоритмическую ленту, и то, что вы увидите сегодня, решает искусственный интеллект.
На заре популярности социальные сети были построены на четком понятии «друзья»: вы видели контент только тех людей, на которых подписаны. Это отражало реальные социальные связи человека, только перенесенные в интернет. Однако сегодня платформы все чаще «подкидывают» вам профили тех, на кого вы не были подписаны и кого никогда не знали. «Рекомендованное» — советы площадок, за кем следить — стало неотъемлемой частью таких гигантов, как Instagram* и TikTok. И такой подход понятен: платформа хочет создавать инфлюенсеров, которые будут притягивать внимание пользователя и не давать покидать соцсеть как можно дольше.
Для этой же цели сети стараются совместить как можно больше форматов внутри. Этим летом Instagram* начал активно продвигать новую функцию — «reels». Это вызвало негодование пользователей: платформа все дальше отходит от первоначального концепта обмена фотографиями и превращается в подобие TikTok. В Instagram* тогда даже появился тренд «Make Instagram* Instagram* again».
По мере того как Instagram* и TikTok становятся все более безличными, коммерческими и «фальшивыми» из-за алгоритмов, новое поколение социальных сетей стремительно набирает аудиторию. Площадки, такие как BeReal, Locket Widget, Yubo и Poparazzi, отдают приоритет естественности и правдивости, пусть даже реальность иногда оказывается забавной и неказистой.
«То, что мы видим сейчас, — это смещение предпочтений молодого поколения в сторону более глубоких, более персонализированных впечатлений», — говорит Мэтт Мосс, основатель Locket.
Locket позволяет близким делиться друг с другом фотографиями, которые отображаются на главном экране вашего смартфона во всю величину. Изначально Мэтт Мосс создал это приложение после окончания университета, чтобы быть рядом со своей девушкой даже на расстоянии. За полгода в Locket было опубликовано миллиард фотографий — после того, как оно завирусилось в TikTok.
Другое приложение, которое работает с понятием новой искренности, — BeReal. В 2019 году его запустили французские предприниматели Алексис Барреят и Кевин Перро. Сейчас это приложение №1 по количеству скачиваний в App Store в США. При этом большинство загрузок пришлось именно на 2022 год, о чем говорят исследователи Business of Apps.
BeReal отвечает запросу аудитории общаться с друзьями в течение дня. Это персонализированное, искреннее общение, которое быстро теряют TikTok и Instagram*, вышедшие за рамки первоначальной концепции социальных сетей.
«Мне нравится видеть, чем занимаются мои друзья. Особенно BeReal спасает летом, когда многие разъезжаются по домам, и связь теряется», — рассказывает студентка из Нью-Йорка, Кристин Меррилис.
Кроме упрощения контакта друг с другом, BeReal обладает другим важным преимуществом перед теми же TikTok и Instagram*. Соцсеть не требует от пользователя влиятельности: ты не должен набирать миллионы просмотров, тысячи откликов и новых подписчиков.
Instagram* заявляет, что может помочь создателям контента охватить более широкую аудиторию. BeReal же подчеркивает, что пользователю не нужно быть знаменитостью, чтобы хорошо проводить время на этом ресурсе. Это не та площадка, где человек может набрать. Интересно, что соцсети наподобие BeReal даже ограничивают количество «друзей», которых можно добавить в приложение. Например, в Locket — всего пять человек. Все для того, чтобы гонка за внимание не давила на пользователя.
Конечно, новые соцсети позиционируют себя искренними и открытыми. Большинство из них заявляют, что полностью отказались от экономики влияния и рекламы. Однако это не помешало тому же Locket привлечь финансирование на 12,5 миллиона долларов. А BeReal закрывает торги, которые в четыре раза увеличили его стоимость — до 600 миллионов долларов.
Несмотря на первые места в рейтингах загрузок, молодые площадки не стремятся заменить гигантов Instagram* и TikTok. Это подчеркивает сегментацию рынка социальных сетей, где пользователи посещают разные приложения для разных впечатлений. Над видеоформатом главенствует TikTok, бизнес-аккаунтами Instagram*, а живыми фотографиями — BeReal.
Трудно предсказать, как долго продлится успех новых приложений. Возможно, они повторят опыт Clubhouse, который после короткой волны популярности канул в Лету. Хитрые функции, которые поначалу нравятся пользователям, такие как ежедневные уведомления BeReal загрузить новое спонтанное фото, в конце концов заставляют аудиторию подустать от приложения.
*Meta (владеет Instagram и Facebook) признана экстремистской организацией в России