Редакция The New Times собрала 25 миллионов рублей за четыре дня

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The New Times
Евгения Альбац
штраф
Ноя 14, 2018

Редакция издания The New Times собрала 22 миллиона рублей, необходимые для оплаты штрафа. Об этом сообщила главный редактор журнала Евгения Альбац на своей странице в Facebook.

Крупную сумму представители организации собирали через читательские пожертвования. Она была необходима для оплаты штрафа, наложенного на редакцию судом/

По словам Альбац, редакции удалось собрать существенно большую сумму, чем требовалось. 

Штраф на редакцию The New Times был наложен из-за несоблюдения закона о СМИ, имеющих иностранное финансирование. Издание должно вовремя предоставлять отчеты в Роскомнадзор, где сообщается о подобных источниках. Редакции инкриминировалось несвоевременное предоставление сведений со второго квартала 2017 года по первый квартал 2018 года. Это самый большой штраф за всю историю российских СМИ. 

Источник: New Times
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