Суд принял жалобу на решение о штрафе The New Times

Мосгорсуд принял к рассмотрению жалобу защиты редактора журнала The New Times Евгении Альбац о наложении административного штрафа в размере 22,25 млн рублей на издание за несвоевременное предоставление сведений об иностранных источниках финансирования в Роскомнадзор. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе суда.

В жалобе защита Альбац просит суд об отмене «сурового штрафа» в связи с малозначительностью нарушений. По словам ее адвоката Вадима Прохорова, срок оплаты штрафа истекает 20 января 2019 года.

25 октября мировой судебный участок номер 367 признал виновными The New Times и Альбац по ст. 13.15.1 КоАП РФ («Непредоставление либо несвоевременное предоставление редакцией средства массовой информации, вещателем или издателем информации о получении денежных средств, предоставление которой предусмотрено законодательством РФ о средствах массовой информации»). Альбац была решением суда оштрафована на 30 тыс. рублей, издание - на 22 млн 250 тыс. рублей. Оба решения были признаны Тверским судом законными 20 ноября. Решения суда о наложении штрафов на Альбац и The New Times вступили в силу.

Редакция объявила о сборе средств на погашение штрафа, и 13 ноября Альбац в своем аккаунте в Twitter сообщила, что за четверо суток The New Times собрал свыше 25 миллионов рублей.

