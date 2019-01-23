Каннабис и искусственный интеллект вместо авто и мебели

Рекламная модель приносит все меньше дохода, поэтому на Западе многие СМИ перестраиваются на заработок от аудитории, а не от рекламодателя. Переориентация на читательский интерес, а также изменение набора животрепещущих тем в 21 веке привели к появлению целой череды новых специальных тем и тематических приложений.

В их числе, например, космос — такие приложения делают National Geographic, Seeker и даже общественно-политический Politico. CNN, The Verge and Quartz посвящают космосу нерегулярные спецвыпуски.

Другая актальная тема: фейк-ньюс и информационная грамотность. CNN, NBC и BuzzFeed выделили журналистов, специализирующихся в теме. Многие другие СМИ тоже регулярно пишут об этом.

Остро-актуальная тема — будущее рынка труда («The future of work»). New York Times, Axios, Forbes и Quartz регулярно пишут о том, как изменяется рынок труда под воздействием новых технологий и роботизации, какие профессии будут востребованы в ближайшем будущем. Многие издания делают спецвыпуски по этой теме.

Похожая идея — будущее транспорта («Future of transportation»). Bloomberg, The Information, Axios, Cheddar и многие другие наняли репортеров с соответстующей специализацией, которые пишут не только о новинках автопрома и транспорта вообще, но и о потребностях транспортной инфраструктуры, о воздействии транспорта на среду проживания. А TechCrunch, например, содержит несколько репортеров, которые пишут об инвестиционных перспективах транспортных проектов — для читателей, интересующихся инвестициями.

Другая модная тема — блокчейн и криптовалюты. Все крупные деловые СМИ, включая Forbes, Business Insider и Quartz, имеют специализированных репортеров и часто делают спецвыпуски.