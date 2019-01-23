Каннабис и искусственный интеллект вместо авто и мебели

В 21 веке газеты и журналы ищут новые темы
Рекламная модель приносит все меньше дохода, поэтому на Западе многие СМИ перестраиваются на заработок от аудитории, а не от рекламодателя. Переориентация на читательский интерес, а также изменение набора животрепещущих тем в 21 веке привели к появлению целой череды новых специальных тем и тематических приложений.
В их числе, например, космос — такие приложения делают National Geographic, Seeker и даже общественно-политический Politico. CNN, The Verge and Quartz посвящают космосу нерегулярные спецвыпуски.
Другая актальная тема: фейк-ньюс и информационная грамотность. CNN, NBC и BuzzFeed выделили журналистов, специализирующихся в теме. Многие другие СМИ тоже регулярно пишут об этом.
Остро-актуальная тема — будущее рынка труда («The future of work»). New York Times, Axios, Forbes и Quartz регулярно пишут о том, как изменяется рынок труда под воздействием новых технологий и роботизации, какие профессии будут востребованы в ближайшем будущем. Многие издания делают спецвыпуски по этой теме.
Похожая идея — будущее транспорта («Future of transportation»). Bloomberg, The Information, Axios, Cheddar и многие другие наняли репортеров с соответстующей специализацией, которые пишут не только о новинках автопрома и транспорта вообще, но и о потребностях транспортной инфраструктуры, о воздействии транспорта на среду проживания. А TechCrunch, например, содержит несколько репортеров, которые пишут об инвестиционных перспективах транспортных проектов — для читателей, интересующихся инвестициями.
Другая модная тема — блокчейн и криптовалюты. Все крупные деловые СМИ, включая Forbes, Business Insider и Quartz, имеют специализированных репортеров и часто делают спецвыпуски.
Наконец, есть совсем уж экзотическая «тема 21 века», в которую СМИ заходят с выделенными спецрепортерами и даже спецвыпусками. Это конопля. Потребление каннабиса декриминализовано во многих странах, а кое-где уже легализовали и торговлю. Вокруг каннабиса клубится целая субкультура, которая тоже формирует запрос на информационное и рекламное обслуживание. После легализации торговли марихуаной в некоторых штатах США, там стали расти, как грибы после дождя, сайты и спецприложения СМИ, посвященные каннабису. Например, Bostone Glob недавно запустил приложение «Марихуана», которое будет освещать политику, бизнес, потребление и влияние конопли в штатах Новой Англии. Приложение выросло из email-рассылки, которую Boston Globe уже делала некоторое время под названием: «Неделя на травке» («This Week in Weed»).
В целом все эти новости отражают глобальный тренд: СМИ ищут и открывают темы 21 века, нанимая для них специализированных репортеров, выделяя площадки для спецвыпусков и приложений как на бумаге, так и на сайтах
Новые темы освежают облик изданий, привлекают внимание читателей, а также и рекламодателей. Boeing и Lockheed Martin дают рекламу в космическую тематику. Google и Facebook, отмывая репутацию после выборов Трампа, не прочь спонсировать приложения по информационной грамотности. Walmart (крупнейшая сеть универмагов и крупнейший работодатель во многих штатах США) и Genral Electric дают рекламу под темы о будущем рынка труда. Рекламодатели благожелательно воспринимают тематическую перестройку СМИ.