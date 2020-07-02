The New York Times будет писать слово «черный» с заглавной буквы

Газета The New York Times будет писать слово «черный» с большой буквы в знак уважения к темнокожему населению. Таким способом издание обращает внимание на проблему расизма в США.

Перед принятием такого решения издание опросило больше ста сотрудников, а также проконсультировалось с другими новостными службами. В результате правила стали применять к «коренным народам». Слова «азиатоамериканцы» и «латиноамериканцы», «индейцы» и «эскимосы» NYT также будет писать с заглавной буквы. Слово «белый» издание продолжит писать со строчной буквы, поскольку прежде о написании этого слова споры не возникали.

В издании полагают, что такое решение наилучшим образом отражает его цель — уважать всех людей и сообщества: