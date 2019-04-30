The New York Times извинилась за антисемитскую карикатуру

Американское издание The New York Times принесло извинения за публикацию антисемитской карикатуры с изображением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента США Дональда Трампа. Обращение опубликовано в Twitter-аккаунте газеты.

Карикатура изображала Нетаньяху собакой-поводырем с ошейником в виде звезды Давида, которая ведет «слепого» Трампа в кипе — еврейском головном уборе. Как отметил редактор Jerusalem Post Сет Францман, таким образом подразумевалось, что США «идут вслепую» во главе с Израилем.

Газета признала, что изображение было оскорбительным, удалила его, а также назвала публикацию карикатуры ошибкой.

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