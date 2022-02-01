The New York Times купила игру Wordle

The New York Times приобрела популярную интернет-игру Wordle. Об этом сообщает сама газета.

Сумма сделки была семизначной, точное число издание не раскрывает. Таким образом, игра была куплена за $1 млн или больше.

Головоломка пополнит коллекцию игр и кроссвордов NYT. Для таких сервисов у газеты действует отдельная подписка, но Wordle будет бесплатной, пообещал ее разработчик Джош Уордл.

Wordle — это головоломка, в которой необходимо отгадать слово из пяти букв с шести попыток. Играть в нее можно лишь один раз в сутки. Сервис доступен только в веб-версии, у него нет приложений в App Store и Google Play.

Программист Уордл запустил Wordle в октябре для своего партнера и родственников, а к концу 2021 года она стремительно завирусилась в соцсетях. По данным The New York Times, сейчас число игроков составляет несколько миллионов.