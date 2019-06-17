The New York Times ответила на обвинения Трампа в госизмене

Издание The New York Times отвергло обвинения американского лидера Дональда Трампа в госизмене из-за публикации об активизации кибератак США против России. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter газеты.

В сообщении отмечается, что обвинять прессу в государственной измене опасно. Они также обратили внимание, что редакция проинформировала представителей правительства о своих намерениях еще до публикации материала:

Сами подчиненные Трампа, занимающиеся вопросами национальной безопасности, сказали, что не испытывают какой-либо обеспокоенности.

Ранее в марте в The Washington Post также появилась информация о том, что американские власти, в том числе Агентство национальной безопасности, «перешли в наступление на Москву». Кибератаки были предприняты в ходе промежуточных выборов 2018 года в США, с тем чтобы Россия «перестала в них вмешиваться».

Сообщалось, что Трамп лично одобрил и подписал документ о кибероперации, из-за которой петербургское Агентство интернет-исследований на несколько дней осталось без интернета. Такую же информацию передавал канал NBC со ссылкой на свои источники, но официально в Белом доме комментировать ее отказались.