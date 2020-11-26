New York Times подала в суд на журнал Time.

Повод — ивент Time100 Talks. По мнению юристов газеты, название этого ивента повторяет название мероприятия, которое проводит New York Times — TimeTalks. А это — зарегистрированная торговая марка.

Владельцы Time — супруги Беньофф — планируют расширять франшизу своих ивентов и это, видимо, привлекло внимание NYT.

Представители Time говорят, что им льстит интерес со стороны New York Times по поводу успеха Time100 Talks, но «мы считаем их жалобу безосновательной и несколько сбивающей с толку».