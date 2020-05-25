The New York Times посвятила первую полосу умершим от коронавируса

The New York Times вышло с заголовком «В США умерли около 100 тысяч человек, неисчислимые потери» на первой полосе, где напечатан длинный список из тысячи имен скончавшихся.

Вся статья под этим заголовком состоит из перечисления имен скончавшихся с указанием возраста и краткой характеристикой покойного. В подзаголовке публикации говорится: «Это не просто список имен. Они были нами. Эта тысяча человек — только один процент умерших».

Опубликованный на первой полосе список продолжается на других страницах газеты. Таким образом газета захотела подчеркнуть масштабы эпидемии в США, привлечь внимание к пандемии Covid-19, поскольку люди начинают уставать от информации о коронавирусе, хотя заболевание никуда не делось.